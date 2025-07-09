2 günde 3 milyon hisse daha sattı

Jeff Bezos'un 2026 yılına kadar toplamda 25 milyon hisse satmayı hedefleyen bir planı var.

CNBC'nin haberine göre bu plan kapsamında Bezos, temmuz ayında, iki gün içinde yaklaşık 3 milyon Amazon hissesi daha elden çıkardı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan başvuruya göre, bu satıştan Bezos’un elde ettiği gelir 665,8 milyon doları buldu.

Haziran ayının son günlerinde de 736,7 milyon dolar değerinde hisse satışı gerçekleştiren Bezos'un hala 900 milyon adet Amazon hissesi var. Bunların da piyasa değeri yaklaşık 200 milyar dolar.

2021 yılında Amazon CEO’luğundan ayrılan Jeff Bezos, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevine devam ediyor.