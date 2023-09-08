ARA
Bist 100
8325,3
-0,15%
Bist 100
Dolar/TL
26,8472
0,0443%
Dolar/TL
Euro/TL
28,7427
0,1423%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,07
0,0351%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1656,33
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2023 yazında futbolda transfer rekoru kırıldı

Dünyadaki futbol kulüplerinin 2023 yazında yaptığı transfer harcaması, 7,36 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı.

08 Eylül 2023 | 19:25
0
2023 yazında futbolda transfer rekoru kırıldı

FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (TMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1 Haziran-1 Eylül 2023 döneminde dünya çapında transfer için yapılan harcama 7,36 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu miktarın 6,24 milyar dolarını kesinleşmiş bonservis bedelleri, kalan kısmını ise performans kriterlerine bağlı taahhüt edilen ek bonservis ödemeleri oluşturdu.

Bu veriler ışığında 2023 yazı, 5,8 milyar dolarla rekor kırılan 2019'u geçerek futbol tarihinin en fazla transfer harcaması yapılan yaz transfer dönemi oldu.

Toplam transfer harcamasının 6,01 milyar dolarlık kısmını Avrupa kulüpleri gerçekleştirirken, Asya kulüpleri 1,03 milyar dolarla 2. sırada yer aldı.

2017 yazında 5 milyar, 2018 yazında 5,26 milyar dolar transfer harcaması yapılmıştı. Kovid-19 salgını sonrası 2020'de 4,02 milyar, 2021'de de 3,85 milyar dolara düşen söz konusu sayılar, 2022'de toparlanarak yeniden 5 milyar dolar düzeyine çıkmıştı.

Küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı ise 2022 yazına (9906) oranla yüzde 2,2 artışla 10 bin 125'e yükselerek bir başka rekor daha kırıldı.

Menajerler 696,6 milyon dolar komisyon aldı

Rapora göre menajerlere ödenen komisyonlarda da kayda değer artış yaşandı. 2022 yazında 494,5 milyon dolar olan menajerlik ücretleri, 2023 yazında 696,6 milyon dolara yükseldi.

Menajerlik komisyonları, 10 yıl önce 2013 yazında transfer harcamasının yüzde 5,8'ini oluşturuyordu. Aynı oran 2023 yazında yüzde 9,5'e çıktı.

Kadın futbolundaki transfer sayısında istikrarlı artış

2019 yazında 386, 2020 yazında 529, 2021 yazında 598 ve 2022 yazında 696 olan kadın futbolcuların küresel ölçekteki transfer sayısı, 2023 yazında 829'a ulaştı.

Bu 829 transferin 66'sı bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti. Önceki yıl aynı dönemde yalnızca 36 kadın futbolcu için bonservis ödenmişti.

Kadın futbolundaki transfer harcaması ise 2022 yazına kıyasla yüzde 140,8 artarak 3 milyon dolara yükseldi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1656,33 0,01%
  • ALTIN ONS 1918,89 -0,04%
  • BIST 100 8325,3 -0,15%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,8472 0,0443%
  • EURO/TURK LIRASI 28,7427 0,1423%
  • EURO/USD 1,07 0,0351%
  • INGILIZ STERLINI 1,24606 -0,09821%
  • JAPON YENI 147,846 0,373%
  • KANADA DOLARI 1,36423 -0,31275%
  • RUS RUBLESI 97,9263 -0,5824%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Hyundai i20 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
'Plaza Türkçesi'nde en çok kullanılan, en çok rahatsızlık veren ifadeler belli oldu
'Plaza Türkçesi'nde en çok kullanılan, en çok rahatsızlık veren ifadeler belli oldu
Google Başkan Yardımcısı iş görüşmelerinde aradığı 1 numaralı özelliği paylaştı
Google Başkan Yardımcısı iş görüşmelerinde aradığı 1 numaralı özelliği paylaştı
Lisede sınıf tekrarı geri geldi ve açık liselere geçiş zorlaştı!
Lisede sınıf tekrarı geri geldi ve açık liselere geçiş zorlaştı!
Hindistan ismi değişecek mi?
Hindistan ismi değişecek mi?
3 farklı sektörden 3 yeni halka arz geliyor
3 farklı sektörden 3 yeni halka arz geliyor
Yuan, dolar karşısında son 16 yılın en düşük seviyesini gördü
Yuan, dolar karşısında son 16 yılın en düşük seviyesini gördü
Bakan Şimşek: Kur hedefimiz yok
GERİ
İLERİ
Yeni Hyundai i20 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
'Plaza Türkçesi'nde en çok kullanılan, en çok rahatsızlık veren ifadeler belli oldu
Google Başkan Yardımcısı iş görüşmelerinde aradığı 1 numaralı özelliği paylaştı
Lisede sınıf tekrarı geri geldi ve açık liselere geçiş zorlaştı!
Hindistan ismi değişecek mi?
'Plaza Türkçesi'nde en çok kullanılan, en çok rahatsızlık veren ifadeler belli oldu
Google Başkan Yardımcısı iş görüşmelerinde aradığı 1 numaralı özelliği paylaştı
Lisede sınıf tekrarı geri geldi ve açık liselere geçiş zorlaştı!
Hindistan ismi değişecek mi?
3 farklı sektörden 3 yeni halka arz geliyor
Google Başkan Yardımcısı iş görüşmelerinde aradığı 1 numaralı özelliği paylaştı
Lisede sınıf tekrarı geri geldi ve açık liselere geçiş zorlaştı!
Hindistan ismi değişecek mi?
3 farklı sektörden 3 yeni halka arz geliyor
Yuan, dolar karşısında son 16 yılın en düşük seviyesini gördü
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL