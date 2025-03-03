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2025 Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Mart ayı kira artışı hesaplama örneği

Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanması sonrası kira artış oranı milyonların gündeminde. Peki TÜFE Kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Mart ayı kira artışı nasıl hesaplanır? Şubat ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Mart ayı için kiralarda uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

03 Mart 2025 | 10:38
Son Güncellenme: 03 Mart 2025 | 10:44
2025 Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Mart ayı kira artışı hesaplama örneği

Kiraya yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayında sona ermişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Şubat ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Şubat ayı enflasyonu ile birlikte Mart ayı kira artış oranları da netleşti. 

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Mart ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Mart ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Mart ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Mart ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Mart ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %53,83 olmasının ardından tavan zam yüzde %53,83 olarak belirlendi.

Mart 2025 kira artışı hesaplama örneği

  • Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
  • Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2025
  • Girdiğiniz Artış Oranı: %53,83
  • Kira Artış Tutarı:  5 bin 383 TL
  • Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 383 TL
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