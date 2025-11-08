Bakan Murat Kurum, sadece e-Devlet başvurularında sistem yoğunluğunu azaltmak için ilk 5 gün, başvuruların TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacağını da ifade etti.

Buna göre, TC kimlik no son hanesi "0" olanlar 10 Kasım, TC kimlik no son hanesi "2" olanlar 11 Kasım, "4" olanlar 12 Kasım, TC kimlik no son hanesi "6" olanlar 13 Kasım ve "8" olanlar ise 14 Kasım tarihlerinde başvuruda bulunabilecek.,

e-Devlet başvurularında 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla is kimlik numarasına bakılmaksızın tüm başvuruların alınacağı da kaydedildi.

e-Devlet başvuruları 18.12.2025 tarihinde ise sona erecek.