Dar gelirli vatandaşların erişilebilir koşullarla konut sahibi olmasının hedeflendiği Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 10 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Başvurucu süreci 20 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
1 Başvurular nereye yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje başvuru takvimine ilişkin detayları paylaştı. Bakan Kurum, başvuruların e-Devlet veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla yapılacağını kaydetti.
2 Kimler, ne zaman başvuru yapabilecek?
Bakan Murat Kurum, sadece e-Devlet başvurularında sistem yoğunluğunu azaltmak için ilk 5 gün, başvuruların TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacağını da ifade etti.
Buna göre, TC kimlik no son hanesi "0" olanlar 10 Kasım, TC kimlik no son hanesi "2" olanlar 11 Kasım, "4" olanlar 12 Kasım, TC kimlik no son hanesi "6" olanlar 13 Kasım ve "8" olanlar ise 14 Kasım tarihlerinde başvuruda bulunabilecek.,
e-Devlet başvurularında 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla is kimlik numarasına bakılmaksızın tüm başvuruların alınacağı da kaydedildi.
e-Devlet başvuruları 18.12.2025 tarihinde ise sona erecek.
3 e-Devlet başvuruları ne zaman sona erecek?
4 Banka şubeleri başvuru tarihi
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım şubelerinde ise TC kimlik numarasına bakılmaksızın başvurular alınacak. Banka şubelerindeki başvurular 19 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.