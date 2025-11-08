Global Yatırım Holding'ten bilanço değerlendirmesi var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GYH, yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 19 ülkede faaliyet gösteren GYH, bu süreçte geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 43 artışla 17,5 milyar lira konsolide gelir (IFRIC 12 etkisi hariç) ve yüzde 51 artışla 7,6 milyar lira konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) gerçekleştirdi.

Global Yatırım Holding'in 2025'in 9 ayındaki konsolide net karı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 artışla 2,1 milyar lira seviyesine yükseldi. Söz konusu kar rakamının içerisinde 2 milyar 365,6 milyon lira tutarında amortisman gideri, 253,3 milyon lira tutarındaki net kur farkı geliri, 4,2 milyon lira tutarında TMS29 uygulaması kaynaklı parasal kazanç olmak üzere toplam 2 milyar 108,1 milyon lira nakit çıkışı gerektirmeyen giderler de yer aldı.

Reel büyümesine devam eden holdingin tüm iş kolları gelirleri, enflasyon muhasebesi uygulanmadığında yüzde 26 ile yüzde 48 arasında arttı.

- "Güçlü finansal sonuçlar üretmeye devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, küresel piyasaların, yılın 9 ayında kalıcı enflasyon baskıları, yüksek faiz oranları ve artan jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de ise ekonomik dengelenme sürecinin ve devam eden dezenflasyon programının yılın 3. çeyreği boyunca sürdüğüne değinen Kutman, şöyle devam etti:

"Hükümetin para ve maliye politikalarında sürdürdüğü kararlı disiplin, yatırımcı güveninde kademeli bir toparlanmayı destekleyerek daha öngörülebilir piyasa koşullarının zeminini hazırladı. Yüksek faiz oranları ve maliyet enflasyonu, özellikle enerji yoğun sektörler için zorluklar yaratsa da bu durum, aynı zamanda bizim gibi verimlilik ve sürdürülebilirlik temelli iş modellerinin önemini daha da artırdı. Tüm bu zorluklara rağmen grubumuzun çeşitlendirilmiş iş modeli ve disiplinli uygulamaları, güçlü finansal sonuçlar üretmeye devam etti. Bu sonuçlar, ihtiyatlı risk yönetimine, sermaye disiplinine ve sürdürülebilir değer yaratımına odaklanmaya devam ettiğimizin bir göstergesi."

Kutman, finansal güç ve operasyonel çeviklikleri rehberliğinde tüm faaliyet alanlarında uzun vadeli stratejilerini ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Gelecek döneme temkinli bir iyimserlikle baktıklarını aktaran Kutman, "Küresel ekonomik belirsizliklerin 2026'ya da taşınması muhtemel. Türkiye'deki normalleşme sürecinin, uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğini öngörüyoruz. Odak noktamız, sürdürülebilir karlılık, dikkatli risk yönetimi ve disiplinli sermaye tahsisiyle uzun vadeli hissedar değeri yaratmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Kutman, liman ve gaz iş kollarının güçlü talep, verimlilik artışı ve stratejik yatırımlarla holdingin büyümesinde itici bir güç haline geldiğini de aktardı.

Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır da 2025'in 9 ayında tüm ana iş kollarında güçlü ve dengeli sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

Zorlu makroekonomik ortama rağmen gelir ve karlılıklarını artırdıklarına değinen Ildır, "Mali yönetimimiz ve sağlam bilançomuzla sürdürülebilir büyüme trendini yakaladık. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de doğru ve hızlı adımlarla stratejimize bağlı kalıp, yatırımcılarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.