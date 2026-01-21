2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik yeri sorgulama

2026 yılı bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı içerisinde başvurusunu ve ödemesini tamamlayan binlerce adayın sınıflandırma sonuçlarını ilan etmeye hazırlanıyor.
1 2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik bekleyen binlerce adayın merakla beklediği o kritik tarihi resmiyete kavuşturdu. Yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak 2026 Perşembe günü bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri kesin olarak ilan edilecek.
Bu tarih itibarıyla, 2025 yılı içinde başvurusunu tamamlamış olan tüm adaylar, 2026 yılı içerisinde hangi ayda ve hangi eğitim birliğinde askerlik yapacaklarını öğrenmiş olacaklar.
Sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerindeki "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ekranında şu bilgiler yer alacak:
Eğitim Birliği: Askerlik eğitiminizi alacağınız kışla (Örn: Amasya, Burdur, Erzincan vb.).
Celp ve Sevk Dönemi: Hangi ayda askere gideceğiniz.
Sevk Tarihi: Birliğinize teslim olmanız gereken resmi gün.
Sonuçlardan Sonraki Süreç Nasıl İşleyecek?
Sınıflandırma sonuçları belli olduktan sonra izlemeniz gereken adımlar şunlardır:
Sülüs (Sevk Belgesi) Alma: Sevk tarihinizden yaklaşık 10 gün önce e-Devlet üzerinden sevk belgenizi almanız gerekir. Bu belge olmadan kışlaya giriş yapamazsınız.
Yol İzni Hesaplama: İkamet ettiğiniz şehir ile birliğiniz arasındaki mesafeye göre MSB size 1 veya 2 gün yol izni tanımlar. Teslim olacağınız nihai gün bu izne göre netleşir.
Yol ve İaşe Bedeli: Sevk belgenizi aldıktan sonra adınıza PTT'ye yatırılan yol ve yemek parasını T.C. kimlik numaranızla çekebilirsiniz.
Bedelli Askerlik Takvimi (Özet)
|İşlem
|Tarih
|Sınıflandırma Sonuçlarının İlanı
|29 Ocak 2026
|İlk Celp Dönemi Başlangıcı
|Şubat 2026
|Sevk Belgesi Alımı
|Sevkten 10 gün önce başl