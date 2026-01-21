2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik yeri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik bekleyen binlerce adayın merakla beklediği o kritik tarihi resmiyete kavuşturdu. Yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak 2026 Perşembe günü bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri kesin olarak ilan edilecek.

Bu tarih itibarıyla, 2025 yılı içinde başvurusunu tamamlamış olan tüm adaylar, 2026 yılı içerisinde hangi ayda ve hangi eğitim birliğinde askerlik yapacaklarını öğrenmiş olacaklar.