2026 yılı Kurban Bayramı, takvimdeki konumu itibarıyla hem dini vecibelerini yerine getirecek olanlar hem de yıllık iznini verimli kullanmak isteyenler için oldukça avantajlı bir dönemde yer alıyor. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün?


2026 takvimi tatil planı yapacak olan vatandaşlara net bir yol haritası sunuyor. Kurban Bayramı'nın Mayıs ayının sonuna denk gelmesi, özellikle çalışma hayatındaki kişiler için oldukça stratejik bir durum yaratıyor.

2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 

Diyanet takvimine göre netleşen 2026 Kurban Bayramı çizelgesini şu şekilde özetleyebiliriz:

26 Mayıs Salı: Arife Günü (Yarım gün mesai)

27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. Günü

28 Mayıs Perşembe: Bayramın 2. Günü

29 Mayıs Cuma: Bayramın 3. Günü

30 Mayıs Cumartesi: Bayramın 4. Günü

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Bayramın hafta ortasında başlaması, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (yarım gün) için izin kullananların, önceki hafta sonuyla birlikte toplamda 9 günlük bir tatil yapabilmesine olanak sağlıyor.

Hava sıcaklıklarının kurban ibadeti için oldukça elverişli olacağı bu dönem, aynı zamanda erken yaz tatili yapmak isteyenler için de büyük bir fırsat sunacak.

