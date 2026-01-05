ARA
DOLAR
43,02
-0,01%
DOLAR
EURO
50,48
0,15%
EURO
GRAM ALTIN
6144,09
2,47%
GRAM ALTIN
BIST 100
11702,00
1,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal destek ödemeleri zam oranı

2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal destek ödemeleri zam oranı

TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur maaş katsayısı %18,61 oranında artış gösterdi. Peki 2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal destek ödemeleri zam oranı


2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal destek ödemeleri zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından zamlı SED ödemeleri de gündeme geldi.

1 2026 SED ödemeleri ne kadar oldu?

2026 SED ödemeleri ne kadar oldu?

TÜİK’in bu sabah (5 Ocak 2026) yaptığı açıklamayla birlikte, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerindeki artış rakamları da matematiksel olarak kesinleşmiş oldu.

2026 Ocak SED Ödemeleri Hesaplama 

Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda güncellenen rakamların özeti şu şekildedir:

2025 Mevcut Ödeme Tutarı (Ortalama): 11.701 TL

Hesaplanan Artış Miktarı (%18,61): 2.177,55 TL

2026 Yeni Ödeme Tutarı: 13.878,55 TL

Öğrenim Kademesine Göre Yeni Tahmini Rakamlar

SED ödemeleri çocuğun okuduğu sınıfa ve kademeye göre değişkenlik göstermektedir. %18,61’lik zam oranı uygulandığında, farklı kademeler için oluşacak yaklaşık tablo şöyledir:

Hizmet TürüEski Tutar (2025)Yeni Tutar (Ocak 2026)
Okul Öncesi6.312 TL~7.486 TL
İlköğretim9.468 TL~11.230 TL
Ortaöğretim10.100 TL~11.980 TL
Yükseköğretim11.362 TL~13.476 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL