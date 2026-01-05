2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal destek ödemeleri zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından zamlı SED ödemeleri de gündeme geldi.
1 2026 SED ödemeleri ne kadar oldu?
TÜİK’in bu sabah (5 Ocak 2026) yaptığı açıklamayla birlikte, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerindeki artış rakamları da matematiksel olarak kesinleşmiş oldu.
2026 Ocak SED Ödemeleri Hesaplama
Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda güncellenen rakamların özeti şu şekildedir:
2025 Mevcut Ödeme Tutarı (Ortalama): 11.701 TL
Hesaplanan Artış Miktarı (%18,61): 2.177,55 TL
2026 Yeni Ödeme Tutarı: 13.878,55 TL
Öğrenim Kademesine Göre Yeni Tahmini Rakamlar
SED ödemeleri çocuğun okuduğu sınıfa ve kademeye göre değişkenlik göstermektedir. %18,61’lik zam oranı uygulandığında, farklı kademeler için oluşacak yaklaşık tablo şöyledir:
|Hizmet Türü
|Eski Tutar (2025)
|Yeni Tutar (Ocak 2026)
|Okul Öncesi
|6.312 TL
|~7.486 TL
|İlköğretim
|9.468 TL
|~11.230 TL
|Ortaöğretim
|10.100 TL
|~11.980 TL
|Yükseköğretim
|11.362 TL
|~13.476 TL