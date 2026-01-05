2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal destek ödemeleri zam oranı

TÜİK’in bu sabah (5 Ocak 2026) yaptığı açıklamayla birlikte, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerindeki artış rakamları da matematiksel olarak kesinleşmiş oldu.

2026 Ocak SED Ödemeleri Hesaplama

Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda güncellenen rakamların özeti şu şekildedir:

2025 Mevcut Ödeme Tutarı (Ortalama): 11.701 TL

Hesaplanan Artış Miktarı (%18,61): 2.177,55 TL

2026 Yeni Ödeme Tutarı: 13.878,55 TL