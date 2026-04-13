23 Nisan tatil mi, hangi gün? 22 Nisan yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürerken, 2026 yılı takvimi hem öğrenciler hem de çalışanlar için oldukça cazip bir tablo sunuyor.
23 Nisan 2026 Hangi Güne Denk Geliyor?
Bu yıl 23 Nisan, Perşembe gününe denk gelmektedir. 2429 sayılı Kanun uyarınca bu tarih tam gün resmi tatildir.
Eğitim-Öğretim: İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde ders yapılmayacak.
Kamu ve Özel Sektör: Valilikler, belediyeler, bankalar ve noterler kapalı olacak. Borsa İstanbul işlemlere ara verecek.
22 Nisan Yarım Gün mü?
Tatil planı yapanların en çok sorduğu soru olan 22 Nisan (Çarşamba) durumuyla ilgili yasal mevzuat nettir:
Hayır, resmi tatil değildir. 22 Nisan Çarşamba günü ne tam ne de yarım gün tatildir. Okullar ve iş yerleri normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecektir.
23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, bir "köprü" izni imkanı yaratıyor. Eğer 24 Nisan Cuma günü için 1 günlük yıllık izin alabilirseniz, hafta sonuyla birleşen toplam 4 günlük bir tatil yapabilirsiniz. Baharın bu güzel günlerinde kısa bir kaçamak için ideal bir fırsat.
Kutlamalar ve Etkinlikler
2026 kutlamaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında şenlikler planlanıyor:
Ankara: Devlet erkanının Anıtkırayıt ziyareti ve Birinci Meclis’teki anma törenleri.
İstanbul: Pera Müzesi, Kadıköy Eğitim Sahnesi ve Beylikdüzü gibi merkezlerde çocuk şenlikleri, boyama atölyeleri ve tiyatro gösterileri.
Bodrum: Turgutreis ve Mumcular bölgelerinde 23-26 Nisan tarihleri arasında sürecek çocuk festivalleri.