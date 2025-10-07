T10X 4More Obsidiyen'e Özel Tasarım

T10X 4More versiyonu, "Obsidiyen" taşının köklü karakterinden ilham alıyor. Bu özel seri, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula gibi renk seçenekleriyle sunuluyor ve obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan sofistike detaylarla donatıldı:

Dış Detaylar: Jantlar, ön panjur, logo, tavan rayları, yan aynalar ve cam çerçeveleri, arka difüzör ve anten kapağı gibi birçok noktada piano black ve derin siyah tonlar kullanıldı.

İç Tasarım: İç mekanda DINAMICA kumaş ve deri karışımı koltuklar ile karbon fiber görünümlü dekoratif parçalar yer alarak dış tasarımla bütünlük sağlanıyor.