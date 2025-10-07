Togg, T10X ve kısa süre önce tanıtılan sedan T10F için çift motorlu "4More" versiyonlarını resmi olarak siparişe açtı. Siparişler, Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'den itibaren alınmaya başlandı.
Yeni T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, çift motorlu yapılarıyla üstün bir sürüş deneyimi vadediyor.
Motor Gücü: Her iki model de 435 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor.
Hızlanma:
T10F 4More: 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede ulaşıyor.
T10X 4More Obsidiyen: 0’dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede çıkıyor.
Menzil:
T10F 4More: 523 km’ye varan menzil sunuyor.
T10X 4More Obsidiyen: 468 km’ye varan menzile sahip.
Fiyat ve Standart Özellikler
4More versiyonlarında panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi standart olarak sunuluyor.
T10F 4More Fiyatı: Anahtar teslim 3 milyon 133 bin 640 TL
T10X 4More Obsidiyen Fiyatı: Anahtar teslim 3 milyon 233 bin 640 TL
T10X 4More Obsidiyen'e Özel Tasarım
T10X 4More versiyonu, "Obsidiyen" taşının köklü karakterinden ilham alıyor. Bu özel seri, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula gibi renk seçenekleriyle sunuluyor ve obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan sofistike detaylarla donatıldı:
Dış Detaylar: Jantlar, ön panjur, logo, tavan rayları, yan aynalar ve cam çerçeveleri, arka difüzör ve anten kapağı gibi birçok noktada piano black ve derin siyah tonlar kullanıldı.
İç Tasarım: İç mekanda DINAMICA kumaş ve deri karışımı koltuklar ile karbon fiber görünümlü dekoratif parçalar yer alarak dış tasarımla bütünlük sağlanıyor.
T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Her iki model de 2025 yılı için sınırlı sayıda üretilecek.
Eylül'de ne kadar sattı?
Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan ikinci elektrikli otomobil oldu.
T10F, eylülde 1194'lük satışla Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken, aynı dönemde elektrikli araç satışlarında Tesla 1664 adetle ilk sırada yer aldı, Togg'un ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.
ODMD verilerine göre eylülde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,77 artarak 88 bin 274’e ulaşırken, yine aynı dönemde elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.
TOGG T10F FİYAT LİSTESİ
V1 RWD Standart Menzil 1.878.000 ₺
V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 ₺
V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 ₺
V2 4More 3.133.641 ₺
Togg, T10X ve 10F için ekim kampanyasını duyurdu
Öte yandan Togg'dan yapılan açıklamaya göre marka Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan modelleri T10X ve T10F için yıl sonu kampanyasını ekim ayı itibarıyla başlattı.
Açıklamaya göre stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel kullanıcılara T10X ve T10F V2 için 700 bin TL’ye %0 faizli 12 ay seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL’ye varan kredi seçenekleri sunuluyor.
- Açıklamaya göre Togg, T10X ve T10F V2 için 700 bin TL’ye %0 faizli 12 ay vadeli 58 bin 334 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuyor.
- Bu seçeneğin yanı sıra bireysel kullanıcılar T10X ve T10F V2’ye 1 milyon TL krediye %2,68 faizli 48 ay vadeli aylık 43 bin 185 TL geri ödemeyle de sahip olabiliyor.
- Daha fazla kredi ihtiyacı olan bireysel kullanıcılara ise 1 milyon 750 bin TL krediye %2,73 faizli 48 ay vadeli 76 bin 440 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.
KİRALAR GİBİ ALMA
Açıklamaya göre Togg, kurumsal kullanıcılar için T10X ve T10F V2’ye kiralar gibi sahip olma seçeneğini sunuyor. Bu kapsamda kurumsal kullanıcılar, 1 milyon 750 bin TL krediye %2,80 faizli 48 ay vadeli 68 bin 497 TL aylık geri ödemeli kredi kullanabiliyor.