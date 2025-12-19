31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

2026’ya kısa bir süre kala resmi tatil takvimi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili ve çalışma saatlerine dair yasal düzenlemeler netleşmiş durumda.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

2026 yılına giriş için geri sayım devam ederken, 31 Aralık Çarşamba gününün çalışma ve eğitim takvimindeki yeri netlik kazandı. Mevcut yasal düzenlemeler ve Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu uyarınca, yılın son günü olan 31 Aralık resmi tatil statüsünde yer almamaktadır.

Bu çerçevede 31 Aralık günü için geçerli olan düzen şu şekildedir:

Eğitim: Okullar ve üniversiteler tam gün eğitim vermeye devam edecek; ders saatlerinde herhangi bir resmi kısalma olmayacaktır.

İş Dünyası: Kamu kurumları, bankalar ve özel sektör çalışanları için mesai tam gün esasına göre işleyecektir.

1 Ocak hangi güne denk geliyor?

Yasal olarak tatil, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak.

1 Ocak 2026 Perşembe günü, Türkiye genelinde tam gün resmi tatil olduğu için eğitim ve öğretime ara verilecek. Kamu kurumlarıyla birlikte tüm okullar da o gün kapalı olacak.

Bazı özel kurumlar veya bireysel izin kullanan veliler, Cuma günü (2 Ocak) için izin alarak tatili Cumartesi ve Pazar ile birleştirip 4 günlük bir blok tatil oluşturabiliyor.