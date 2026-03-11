"Tedarik sıkışıklığı bilgisayar fiyatlarını yazın artıracak"

Dünya genelinde hızla artan yapay zeka yatırımları ve veri merkezi projeleri, teknoloji donanım pazarında dengeleri değiştiriyor. Özellikle bulut bilişim, büyük veri ve yapay zeka uygulamalarını destekleyen dev veri merkezleri; işlemci, bellek ve depolama birimlerine yönelik talebi keskin biçimde artırmış durumda.

Sektör verilerine göre küresel veri merkezi kapasitesinin önemli bölümü ABD, Çin ve Avrupa merkezli yatırımlar tarafından oluşturuluyor. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin kurduğu hiper ölçekli veri merkezleri, donanım üretiminin büyük bölümünü doğrudan satın alarak küresel tedarik zincirinde ciddi bir talep yoğunluğu yaratıyor.

Bu gelişme, bilgisayar bileşenlerinde küresel ölçekte arz baskısı oluştururken fiyatların da yükselmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri özellikle bellek, SSD depolama birimleri ve işlemci tarafında üretimin önemli bölümünün veri merkezlerine yöneldiğini belirtiyor.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu da bu gelişmenin teknoloji ürünlerinin fiyatlarını önümüzdeki dönemde doğrudan etkileyeceğini söylüyor. Hantaloğlu’na göre veri merkezleri için yapılan yoğun donanım alımları nedeniyle teknoloji tedarik zincirinde ciddi bir sıkışma yaşandığının altını çiziyor. Hantaloğlu, “Bugün dünya üretiminin yüzde 60–70’ini büyük veri merkezi oyuncuları alıyor. Bu nedenle özellikle bellekler, SSD diskler ve işlemcilerde ciddi bir kıtlık var. Kasım ayından bu yana küresel ölçekte teknoloji elektroniğinde tedarik sıkıntısı yaşanıyor” diye anlatıyor.

Artan maliyetlerin henüz tüm pazarlara yansımadığına da değinen Hantaloğlu, şunları anlatıyor: “Adet bazında satışlar bazı pazarlarda düşebilecek ancak ortalama satış fiyatları artacak. Fiyat artışını şu anda tam olarak yakalayamıyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde özellikle yaz aylarında teknoloji ürünlerinin fiyatlarında daha fazla artış göreceğiz. Bireysel ve kurumsal kullanıcılara ihtiyaç duydukları cihazları ertelememeleri konusunda uyarmak isterim.”

Türkiye’de bilgisayar pazarı daralıyor

Hantaloğlu’nun paylaştığı bilgilere göre 2025 yılında küresel bilgisayar pazarı yaklaşık yüzde 8 büyürken, Türkiye pazarı yüzde 5 küçüldü. Önümüzdeki yıl da daralmanın devam etmesi bekleniyor. Buna karşın bilgi teknolojileri pazarı genel olarak büyümesini sürdürüyor. Türkiye’de bilgi teknolojileri pazarının 2024 yılında yaklaşık 21 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını belirten Hantaloğlu, “2025 itibarıyla bu rakamın en az 23 milyar dolara yükselmiş olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye’nin teknoloji ihracatı da artış trendinde. 2024’te yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde olan ihracat güçlü büyüme kaydetti” diye ekliyor.

420 milyon dolar ciroya ulaştı

Lenovo Türkiye, bilgisayar pazarında hem tüketici hem de kurumsal segmentte liderliğini sürdürdüğünü açıkladı. Hantaloğlu, şirketin Türkiye’de yaklaşık yüzde 24.4 pazar payına sahip olduğunu belirterek hem tüketici segmentinde hem de kurumsal müşteriler tarafında uzun süredir pazar lideri olduklarının altını çiziyor.

Şirketin 2025 yılı cirosunun ise 420 milyon doların üzerine çıktığını ifade eden Hantaloğlu, Türkiye pazarının Lenovo için stratejik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Kadın çalışan oranı yüzde 50’nin üzerinde

Lenovo Türkiye’de kapsayıcılık ve fırsat eşitliği konularının şirket kültürünün önemli bir parçası olduğunu da belirten Hantaloğlu, çalışanların yarısından fazlasının kadın olduğunu söyleyerek, “Yönetim kadromuzda kadın temsili yüzde 40’ın üzerinde .Teknoloji sektöründe kadınların daha fazla yer almasını önemsiyoruz” diyor.

Şirket önümüzdeki dönemde akıllı telefon pazarında da daha görünür olmayı planlıyor. Motorola markalı telefonları Türkiye’ye getireceklerini söyleyen Hantaloğlu, “Telefon pazarına agresif bir pay hedefiyle girmeyeceğiz. Başlangıçta orta ve üst segment modellerle pazarda yer alacağız. Motorola, Türkiye pazarına kademeli bir stratejiyle giriş yapacak. Markanın zamanla daha güçlü bir konuma gelmesini hedefliyoruz” diye anlatıyor.