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4. Global GastroEkonomi Zirvesi başlıyor

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), 23 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek “4. Global GastroEkonomi Zirvesi”yle, yeni ufuklar açmaya hazırlanıyor.

13 Mayıs 2024 | 20:31
4. Global GastroEkonomi Zirvesi başlıyor

Yemeğin sadece yaşamak için değil, toplumsal dayanışma, diyalog, fikir alışverişi, etkileşim ve iletişimi de kapsayan bir sosyalleşme bilinci olduğu kabulüyle TURYİD, yemeğin felsefe, deneysel psikoloji, müzik, sinema ve çağdaş sanatla olan bağlantısına dokunan önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. 23 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde kalkınmanın kaldıracı olan gastronomi ve ekonomi, dünyada ilk kez yan yana gelerek 4. Global GastroEkonomi Zirvesi’nde ele alınacak. 

Toplumsal sanat için tasarlanmış bir kültür merkezi olan AKM’nin kapılarını ilk kez gastronomi dünyasına açacağı etkinlikte, gastronomi ile sanatın farklı alanları buluşacak, gastronominin bilinen katmanlarının dışında yemeğin felsefe, deneysel psikoloji, müzik, sinema ve çağdaş sanatla olan bağlantısına dokunacak. 

TURYİD’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 4. Global GastroEkonomi Zirvesi’nde gastro ekonomiye, sanat ve kültürel miras perspektifinden yeni bir bakışla fuaye alanlarından, kültür sokağına, Yeşilçam Sineması’nda film gösteriminden zirvenin gerçekleşeceği konferansa kadar birçok etkinlikle farklı bir perspektif sunulacak. 

Sinemanın büyülü dünyası ve gastronomi

Zirveden bir gün önce 22 Mayıs'ta “2 Film Birden” oturumunda, sınırlı katılımcıyla Tràn Anh Hùng'un yönetmenliğini üstlendiği Şeflerin Aşkı (LA PASSION DE DODIN BOUFFANT) ve Metin Çavuş'un yönetmenliğindeki rePALANGA filmi, sinefillere gastronomi ve sinemanın büyülü dünyasını sunacak.

Gastronominin ekonomi politiği

Zirvenin gastronomi ve ekonomi politiğine ilişkin yapılacak oturumlarında, Mutfak Turizmi Kurucusu & World Food Travel Association Kurucu & CEO'su Erik  Wolf “Türkiye Gastronomi Turizminde Küresel Fırsatları Nasıl Katlar?” başlığındaki sunumuyla, Luis Miguel'in "Eat Spain Up!" sunumunda İspanya yemek kültürü ve dünyadaki yeri, Akdeniz Koruma Derneği Kurucusu Zafer Kızılkaya "Mavi Ekonomi" sunumunda deniz ve okyanusları odağına alan "Mavi Ekonomi" kavramının, sürdürülebilir kalkınma için geleceğe sunduğu imkanları, Ayşin Işık Gence ve End. Müh (MBA) Yeni Çiftçi Platformu Kurucu Başkanı Emrah İnce “Toprak Ana'nın Emri! Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Kalkınma”yı, Yaprak Yapsan moderatörlüğünde düzenlenecek kapsamlı Hatay panelinde ise deprem sonrası Hatay için yapılan çalışmalara katılan gönüllüler, kentin kültür, mimari, yeniden dönüşümü, ekolojik tarımı ele alacaklar.

Farklı disiplinlerin gözünden gastronomi

Etkinlikte ayrıca Prof. İlber Ortaylı "Tanzimattan Günümüze Yemek Kültürümüzü", ünlü deneysel psikolog Profesör Charles Spence duyusal deneyimlerin gastronomi ve ekonomi arasındaki etkileşimini, ünlü edebiyat yazarı Nedim Gürsel İstanbul-Paris ekseninde "café literal"ler üzerinden edebiyat ve gastronomi ilişkisini sunacaklar. Sanatçı-yönetmen ve çiftçi Kutlu Ataman çeşitli sanatçı ve mimarlarla inşa ettiği Palanga çiftliği ile gastronomi ekonomisini, moda tasarımcısı ve stil danışmanı Ece Sükan, moda dünyası ve ağırlama endüstrisinin kurduğu yeni ilişkiyi, ünlü şefler Cem Mansur ve Maksut Aşkar müzik ve gastronominin uyumunu, yapımcılar Birol Güven, Timur Savcı ve Yüksel Aksu "Dünyanın zevkle izlediği Türk Dizileri dünyayı saran Türk mutfağı modası yaratabilir mi?" sorusuna yanıtlarını yapılacak oturumlarda anlatacaklar. 

Türkiye’nin ve dünyanın gastronomi gündeminde önemli bir çığır açacak etkinliğe katılım göstermek isteyenler 1 Mayıs’ta satışa çıkacak biletleri Biletino’dan temin edebilecekler.

 

 

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