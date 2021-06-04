Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.432,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,73 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,78 puan ve yüzde 0,38 yükselişle 1.527,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51’i prim yaptı, 40’ı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Koza Altın ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, enflasyonist baskıların devam etmesine karşın beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin risk iştahını artırarak pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Avro Bölgesinde büyüme, ABD ve Çin’de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade etti.

ANALİST YORUMU

Analistler, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Moody’s, Eylül 2020’de Türkiye’nin kredi notunu “B1″den “B2″ye düşürerek not görünümünü “negatif” olarak belirlemiş, o zamandan bu yana yeni bir değerlendirme yapmamıştı.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 düşüşle 521 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6759 lira, satışta 8,7106 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6171 lira, satışta 8,6516 lira olarak belirlemişti.