43 ilin kilit geçiş noktası bugün böyle görüntülendi

Ara tatilin son gününde yollara akın eden milyonlarca vatandaş, 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale’de trafik yoğunluğuna neden oldu. Karayollarında oluşan araç trafiği havadan görüntülendi.


Son Güncellenme:
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale’de, ara tatilin sona ermesiyle birlikte karayollarında yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Bir haftalık tatilin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Tatilcilerin yollara akın etmesiyle şehirler arası karayollarında da trafik hareketliliği arttı.

Ara tatil bitti, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Yoğunluk nedeniyle sürücülerin düşük hızla ilerlediği, kavşak ve bağlantı noktalarında bekleme sürelerinin uzadığı görüldü. Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin genel olarak akıcı seyrettiği gözlemlendi.

Dönüş trafiğinin en fazla hissedildiği Ankara istikametinin bazı kesimlerinde trafik akışındaki yavaşlama havadan kaydedildi.
 


 

