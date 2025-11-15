İki büyük kent arası 7 saatten 3.5 saate inecek: Hangi kentleri etkiliyor?

Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan kesim bittiği için Polatlı'dan itibaren 505 kilometrelik İzmir'e kadar olan bölümde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hattımız tamamlandığında Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11 milyon 500 bin insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışmış olacak. Yine, etrafımızdaki illeri de buna ilave edebiliriz" demişti.