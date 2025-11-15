İki büyük kent arası 7 saatten 3.5 saate inecek: Hangi kentleri etkiliyor?

Yapımı devam eden ve 2027 yılı sonunda hizmete girmesi beklenen Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesiyle araçla yaklaşık 7 saat süren Ankara-İzmir arası seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek. Peki, proje hangi kentlerden geçiyor? Ankara ile diğer iller arası ulaşım süresi ne kadar olacak? İşte bilinenler:
1 KÜTAHYA'NIN ULAŞIM AĞI DA GÜÇLENECEK
İHA'nın haberine göre Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi, Kütahya'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek stratejik güzergâhlardan biri olarak dikkat çekiyor. Kütahya sınırları içerisinden (Dumlupınar) geçecek olan hat, tamamlandığında şehri hem Ankara'ya hem de İzmir'e hızlı trenle bağlayacak.
2 KÜTAHYA EKONOMİSİ İÇİN BEKLENTİLER
Toplam 505 kilometrelik hatta yer alan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi başta olmak üzere bölgedeki tüm yerleşimlerin bu projeden önemli ulaşım avantajları elde edeceği öngörülüyor. Hızlı tren hattının Kütahya'nın ekonomik, ticari ve sosyal hareketliliğini artırması bekleniyor.
3 HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?
Projenin öne çıkan detayları şöyle:
Ana hat 503,3 Kilometre uzunluğunda olan hızlı tren hattı Ankara Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir il sınırlarından geçiyor. Hatta Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve İzmir (Menemen) istasyonları olacak.
4 TAHMİNLER
Hattın yıllık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Çalışmalarda şu ana kadar yüzde 53 fiziksel gerçekleşme sağlandı. Toplam 4,5 milyar euroluk yatırım, bölgenin ulaşım altyapısını modern standartlara kavuşturacak.
5 ANKARA-İZMİR ARASI
Bakan Uraloğlu, Ağustos 2025'te projeyle ilgili şu bilgileri vermişti:
"Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi, 3 saat 30 dakikaya düşmüş olacak"
9 HANGİ İLLERİ ETKİLEYECEK
Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan kesim bittiği için Polatlı'dan itibaren 505 kilometrelik İzmir'e kadar olan bölümde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hattımız tamamlandığında Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11 milyon 500 bin insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışmış olacak. Yine, etrafımızdaki illeri de buna ilave edebiliriz" demişti.
10 NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Uraloğlu Ağustos ayında yaptığı açıklamada "Uraloğlu, "Hedefimiz, bütün inşaat çalışmalarını 2026 yılı sonunda Afyonkarahisar'a kadar bitirmektir. Bununla ilgili gerekli istişarelerde bulunduk. Test süreçlerini başlatıp, 2027 yılında burayı inşallah hizmete açmaktır. Devamını ise 2027 yılının sonuna kadar bitirmeyi tasarladık, planladık. Ona göre de çalışmalarımızı yürütüyoruz" demişti.