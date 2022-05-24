İngiltere’de yaşayan Rus milyarder Pyotr Aven’e dava açıldı. Rus haber ajansı TASS’a göre Rus oligark yaptırımları ihlalle suçlanıyor. Aven’in, yaptırım kapsamında ayda 2500 sterlinden fazla para harcaması yasak. İddiaya göre İngiliz yetkililer daha fazla para harcadığına inanıyor. İngiliz yetkililer Aven’in “konulan limitin çok daha fazlasını harcadığını ve hala bir zengin gibi yaşadığını” söylüyor.

28 Şubat’ta Avrupa Birliği, Alfa Grubu’nun sahipleri olan Mihail Fridman ve Petr Aven ile diğer bazı Rus iş adamları ve yetkililerine yaptırımlar uyguladı. Forbes, Aven’in 2021’de 5,3 milyar dolar olan servetini son güncellemede 4,3 milyar dolara düşürmüştü.

Forbes dergisine göre 2021’de Aven, Rusya’nın en zengin 200 iş insanı listesinde 30. sırada yer aldı. O zaman, kişisel servetinin 5,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu.

Mart ayı başlarında Aven, başka bir Rus oligark olan Mikhail Fridman ile birlikte kurduğu 22 milyar dolarlık yatırım şirketi LetterOne’dan istifa etti. İki milyarderin, AB’nin yaptırım kararından günler sonra Rus bankacılık şirketi Alfa-Bank’ın yönetim kurullarından da istifa ettiği bildirilmişti.

Aven Mart sonunda Bloomberg’e yaptığı açıklamada faturalarını bile ödemekte zorlandığını söylemişti.