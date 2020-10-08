İstanbul’un metrekare fiyatına göre öne çıkan önemli 50 ofisini mercek altına aldık. JLL’nin Ekonomist’e özel araştırmasına göre, 2021’de kira fiyatlarında önemli bir artış olmayacak. Metro hattına yakın, düşük katlı ofislere ilginin artması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle şirketlerin ofis tercihlerinde değişimler yaşanıyor. Birçok şirket evden çalışmayı benimserken, alan küçültme ve uydu ofis trendleri öne çıktı.

Ulaşımda ve çalışma ortamında sosyal mesafenin korunması, hijyen şartlarının öne çıkması gibi sebeplerle B sınıfı ve daha aşağıdaki binalarda yer alan şirketler, bu dönemde tüm ilgilerini A sınıfı ofislere kaydırdı.

Değişen ofis tercihlerinden yola çıkarak JLL’nin Ekonomist Dergisi’ne özel olarak yaptığı araştırma ile İstanbul’un önemli 50 ofis binasını mercek altına aldık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.