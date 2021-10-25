Mobilya sektörünün önde gelen 7 markasının birlikte 10 milyon TL ödenmiş sermaye ile kurdukları F-TR Dış Ticaret Mobilya AŞ, yurtdışında, ortak depo kiralayıp, ortak mağaza açacak.

Türk mobilyacılar yurtdışında ortak hareket etme kararı aldı. Yılsonu için 4 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan mobilya sektörü, dış pazarlarda daha güçlü olmak için 7 markayla birlikte ve F-TR Dış Ticaret Mobilya AŞ (f-tr Furniture Partners) adlı şirket kurdu. Aralarında Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus’un olduğu sektörün önde gelen markaları,10 milyon TL ödenmiş sermayesi olan şirketle, yurtdışında, ortak, depo kiralayıp, ortak mağaza açacak. Böylelikle halihazırda dünyada 8’inci sırada olan Türk mobilyasının dünya pazarında 5’inci sıraya yükselmesi planlanıyor.

1 yıldır hazırlıkları sürüyordu

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, şirketin kuruluş hazırlıkları 1 yıl önce başladı. Süreçte aralarında TMSF’ye geçen İstikbal, Bellona ve Mondi gibi markaların olduğu, ancak daha sonra bu markaların katılmamasıyla 7 markayla kuruldu. Bu oluşumla markalar yurtiçinde yine rakip olmayı sürdürürken, yurtdışında özellikle ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde lojistik merkezleri kuracak. Böylece herkes ayrı yer kiralamak yerine aynı alanı kullanarak verimlilik sağlanacak. Aynı ortaklığın perakende de yapılacağı belirtildi. Ortak mağazalar açılacak. Örneğin Romanya’da bir AVM kiralayıp, buraya Türk markaları yerleştirilebilecek.

Yurtdışından gelen siparişler paylaşılacak

Ortak lojistik merkezleri ve perakende mağazalarının dışında yurtdışından gelen siparişlerde de sektör birlikte hareket edecek. Örneğin yurtdışından yüklü bir dolap siparişi geldiğinde şirket bunu kapasitelere dağıtım yoluna gidecek. Hedefi kar olsa da, şirketin asıl amacının dış pazarlarda sinerji yaratarak, firmaların dünyadan daha fazla pay alması ve cirolarını artırması amaçlanıyor.

200 milyar dolarlık bir büyülüğe erişen dünya mobilya pazarından 8’inci sırada yer alarak dünya pazarından yüzde 2 pay alan Türkiye’nin mobilya sektörü ihracatta Çin, Almanya, Polonya, İtalya, Vietnam, Meksika, ABD ve Kanada’dan sonra yer alıyor. Hedef 2023 yılında hedef 5’inci sıraya yükselmek.