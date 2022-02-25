Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u yaptırım listesine aldığını duyurdu.

BBC’nin haberine göre AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, “Dünyada Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan tek liderlerin Suriye’den Esad, Beyaz Rusya’dan Lukashenko ve şimdi de Rusya’dan Putin olduğunu belirtmeme izin verin” dedi.

Birleşik Krallık’ın da benzer bir hamle yapması bekleniyor.

Devam edecek

AB’nin Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarının artması halinde yürürlüğe konmak üzere 3’üncü yaptırım paketi hazırladığı ve bu listeye Putin ve Lavrov’un da eklenebileceği belirtiliyordu. Pakette, Putin ve Lavrov’un AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulmasının da söz konusu olacağı tahmin ediliyordu. Ancak bu kişilere diplomasiye imkan sağlamak için seyahat yasağı getirilmeyecek.