Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını ve AB ülkelerinin savaş uçağı göndereceğini duyurdu.

Borrell, Dışişleri Bakanlarının bir hafta içerisinde 4. kez bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

AB TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

AB Temsilcisi, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon avro değerinde silah, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.

Borrell, bunların “Avrupa barış tesisi” fonu ve hükümetlerarası fondan finanse edileceğini belirterek, bunların haricinde birçok üye ülkenin zaten önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiğini kaydetti.

LİSTEDE SAVAŞ UÇAKLARI DA OLABİLİR

Bir soru üzerine, AB’nin yardım paketinin savaş uçaklarını da kapsayabileceğini ifade eden Borrell, AB’nin ordunun ihtiyaç duyduğu jetlerle ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüştüğünü, bunları sağlayabilecek üye ülkeler olduğunu ve Ukrayna’nın batısının halen açık olduğunu söyledi.

Wall Street Journal’ın konuya ilişkin haberinde “Borrell, Kuleba’nın Ukrayna Hava Kuvvetleri pilotlarının uçabileceği uçaklar talep ettiğini söyledi. Ukrayna’nın jet avcı uçakları Sovyet yapımı MiG ve Sukhoi modelleridir. Bir zamanlar SSCB liderliğindeki Varşova Paktı’nın parçası olan bazı mevcut AB üyeleri hala bu tür uçakları uçuruyor veya eskileri parka çekiyor” denildi.

Ekonomik yaptırımlar