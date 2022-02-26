ABD’den Ukrayna ile ilgili yeni bir açıklama var. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini söyledi.
Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “Ukrayna, egemen, demokratik ve barışsever bir millettir.” ifadesini kullanarak, ABD’nin Ukrayna ile Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasının ardından 30 yıldır yakın ortak olduğunu vurguladı.
- Vladimir Zelenskiy kimdir?
- Rusya’nın askeri gücü ne kadar? Ukrayna’nın askeri gücü ne kadar?
- Swift nedir?
- Mukabele Kuvveti nedir?
- The Economist’ten Ukrayna analizi
- ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık yardımı neleri kapsıyor?
Blinken, bu yardımla ABD’nin son 1 yıl içinde Ukrayna’ya yaptığı yardımın 1 milyar doları aşacağına işaret ederek, “Bu paket, Ukrayna’nın şu anda karşılaştığı silahlı saldırı, hava saldırısı ve diğer tehditlerle mücadele etmesi için ölümcül savunma yardımını içerecektir.” bilgisini paylaştı.
HOLLANDA’DAN STİNGER
Hollanda’da da Ukrayna’ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edeceğini duyurmuştu.
Bir cevap yazın