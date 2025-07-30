ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Bu oran, Bloomberg tarafından yapılan ankette ekonomistlerin öngördüğü yüzde 2,6'lık artışın üzerinde gerçekleşti.

Ekonomik büyüme, ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 0,5’lik küçülmenin ardından geldi.

İlk çeyrekte yaşanan daralma, şirketlerin 1 Nisan’da yürürlüğe giren yeni tarifeler öncesinde ithalata yönelmesiyle ilişkilendiriliyor. İkinci çeyrekte ise ithalat keskin şekilde düşerken, tüketici harcamaları artış gösterdi.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu, büyümenin temel nedeninin ithalatlardaki azalma ve tüketici harcamalarındaki yükseliş olduğunu bildirdi.

Verilerin açıklanmasının ardından ABD Hazine tahvil faizleri ve dolar değer kazandı. Bu gelişme, yatırımcıların bu yıl içinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerinin zayıflamasına neden oldu.