ABD merkezli Türk girişimi WASK 'Turcorn' adayı oldu

Dijital Reklam Sektöründe Oyunun Kurallarını Yeniden Yazıyor

Eksim Ventures’un yatırımcısı olduğu, dijital reklamların tek platformdan yönetilmesini sağlayan ABD merkezli Türk girişimi WASK büyüme yolculuğunu sürdürüyor. 2023’ün ilk çeyreğinde Eksim Ventures liderliğindeki yatırım turunda toplam 2,4 milyon ABD doları yatırım alan WASK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yüksek değerli teknoloji girişimleri olarak tanımlanan ‘Turcorn’ adayları arasında gösterildi.

Eksim Holding’in girişim sermayesi yatırım fonu Eksim Ventures; enerji, gıda, fintek, biyoteknoloji, savunma sanayi gibi alanlarda sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip iş modellerine yatırım yaparak girişimleri desteklemeye devam ediyor. Eksim Ventures’ın geçtiğimiz yıl yatırım turuna liderlik ederek 600 bin ABD doları ile desteklediği WASK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye'nin yüksek değerli teknoloji girişimleri olarak tanımlan ‘Turcorn’ adayları listesinde yer aldı. 130’dan fazla ülkede 5 binin üzerinde kullanıcıya erişen WASK, yapay zeka destekli yazılımıyla web sitesi ve mobil uygulamalardaki ziyaretçilerin davranışlarını analiz ederek, kullanıcılarının daha düşük bütçelerle daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmasını sağlıyor.

Kolay kullanımıyla reklam sektörünün yıldızı oldu

2017 yılında kurulan ve 2022 yılında merkezini ABD’ye taşıyan WASK, operasyonlarının önemli bir bölümünü Türkiye’de sürdürürken özellikle ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, Arjantin ve İspanya gibi ülkelerden büyük ilgi görüyor. Dijital reklam verenlerin Google ve Meta platformlarında yayınladığı kampanyaları, işletmenin hedeflerine göre otomatik optimize eden bir SaaS ürünü olarak öne çıkan WASK, markanın ihtiyaç duyduğu hedef kitleyi özel yazılımıyla nokta atışı tespit ediyor ve hedef tüketiciye direkt erişim olanağı sağlıyor. Özellikle e-ticaret, sağlık, güzellik, turizm, perakende, emlak gibi direkt tüketiciye ulaşılması gereken sektörlere ve orta ölçekli işletmelere çözümler sunan girişim, bu sektörlerdeki işletmelerin hızla büyümelerine büyük katkı sunuyor. Her WASK kullanıcısının, teknik bilgi ve beceriye ihtiyaç duymadan dijital reklamlardan daha fazla performans almasına imkân tanıması ise WASK’ı rakiplerinden ayrıştıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor.

Dijital reklam pastası büyümeye devam ediyor

30 milyondan fazla reklam verenin bulunduğu dünyada dijital reklam için harcanan bütçelerin hızla arttığını dile getiren Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, “Geçtiğimiz yıl dijital reklamlar için globalde harcanan tutar 1 trilyon ABD dolarını aştı. Bu tutarın 650 milyar ABD doları sadece ücretli reklamlar sektöründe olurken önemli bir bölümünü ise Google ve Facebook reklamları oluşturdu. Büyüyen dijital reklam pazarında yatırım yaptığımız yerli girişim WASK, sunduğu çözümlerle tüm dünyanın ilgi odağı oldu. WASK’ın, hızla gelişen Türkiye dijital pazarlama sektörüne önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

“Portföyümüzdeki girişimlerin sayısı 13’e ulaştı”

Eksim Ventures’ın teknolojiyi ve insanı merkeze alan yenilikçi girişimlere yatırım yaptığını vurgulayan Oruncak, “2024 yılının ilk 9 ayında, 3 yeni girişim yatırımının yanı sıra mevcut portföy şirketlerimizden 3’üne devam yatırımlarıyla toplamda 2 milyon ABD dolarının üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Toplam yatırım yaptığımız girişim sayısı 13’e ulaştı. Yıl sonuna kadar 15 yatırıma ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Eksim Ventures’un yenilikçi girişimlere uçtan uca destek olduğunu belirten Oruncak, “Yatırım yaptığımız girişimlere yanlızca finansal destek sunmuyor, hem hukuki hem de finansal danışmanlık veriyor ve mentörlük süreçlerini yürütüyoruz. İhtiyaç duydukları iş ağını kurup genişletmelerine ve yeni pazarlara açılmalarına yardımcı oluyoruz. Desteklediğimiz girişimlerin yeni yatırım turlarından daha yüksek değerlemelerle çıkmaları ve WASK örneğinde olduğu gibi bulundukları pazarlarda paylarını artırmaları bizi gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Fintekten sağlığa gelecek vaadeden alanlara yatırım

2021 yılında yatırımlarına başlayan Eksim Ventures, 2022’de 4, 2023 yılında ise 5 şirket ve 3 fona yatırım gerçekleştirdi. Şirket bugüne kadar insan kaynakları yazılımı, pazaryeri uygulamaları, online terapi platformu, elektrikli araç şarj programı, açık bankacılık, otonom robot programları, sağlık uygulamaları ve pazarlama yazılımları gibi yenilikçi alanlarda çalışan girişimlere yatırım yaptı.

