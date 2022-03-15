ABD, İngiltere ve Rusya’dan yaptırım listelerine eklenen kişilerle ilgili açıklamalar geldi.

İNGİLTERE’DEN RUSYA’YA

İngiltere, 370 yeni kişi ve kurumun daha Rusya ve Beyaz Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamına eklendiğini duyurdu.

İngiliz hükümetinde yapılan açıklamada, İngiltere’nin Rusya ve Beyaz Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlar kapsamına 370 yeni kişi ve kurumun daha eklendiği, böylelikle her iki ülkede toplam yaptırım uygulanan kişi ve kurum sayısının binin üzerine çıktığı kaydedildi.

İngiliz hükümetinin yaptırım listesinde, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Rus Alfa Bank’ın Kurucusu Mikhail Fridman, Rus boru hattı şirketi Transneft’in Başkanı Nikolai Tokarev’in kızı Maya Bolotova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ve Rusya’nın en büyük havalimanı Sheremetyevo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Ponomarenko gibi önemli üst düzey isimler yer aldı.

İNGİLTERE RUSYA’YA LÜKS TÜKETİM İHRACATINI YASAKLADI

İngiliz hükümeti, bugün ayrıca Rusya’ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasaklarken Rusya’dan gelen bazı ithalat kalemlerine ek gümrük vergisinin getirilmesine karar verildiğini bildirmişti.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya ve Beyaz Rusya’ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatının yasaklanmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, son yaptırımların adımı olarak artık Rusya ile ticarette yüzlerce üründe Dünya Ticaret Örgütü kapsamında uygulanan Milletlerarası Hukuk Açısından En Çok Gözetilen Ulus Kaydı esasının gözetilmeyeceği kaydedilmişti.

Hükümetin açıklamasında, Rusya’dan içerisinde votka, çelik, gübre, çimento, tahıl ve kürk ürünlerinin bulunduğu yüzlerce ürünün ithalatında mevcut vergilere ilaveten yüzde 35 ek vergi uygulanmasına karar verildiği duyurulmuştu. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, “ Putin’i Ukrayna’daki barbarca eylemleri nedeniyle cezalandırma kararlılığımızda uluslararası ortaklarımızla omuz omuza duruyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak ise “Yeni tarifelerimiz, Rus ekonomisini küresel ticaretten daha da izole edecek ve Rusya’nın (ülke olarak) uymadığı kurallara dayalı uluslararası sistemden faydalanmamasını sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD’DEN RUSYA’YA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından dolayı 8’i Savunma Bakan Yardımcısı olmak üzere Rusya Savunma Bakanlığından 11 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız bir saldırı gerçekleştirdiğini ve saldırılarda çocuklar da dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. ABD’nin bu savaşta sorumluluğu bulunan Rus savunma yetkililerine bedeller ödetmeye devam ettiğini aktaran Blinken, yaptırım listesine alınan 11 yetkilinin isim ve görevlerini paylaştı.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Buna göre, Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivorçiko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dimitry Bulgakov, Yuri Sadovenko, Nikolay Pankov, Ruslan Tsalikov ve Gennadi Zidko ABD yaptırımlarına tabi tutuldu.

Blinken, açıklamasında ayrıca Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri Başkomutanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Üyesi Viktor Zolotov’ın yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı’nda Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Direktörü Dmitry Shugaev ve Rusya’nın askeri mallarla ilgili dış ticaret yapan devlet kontrolündeki aracısı olan Rosoboronexport’un Genel Müdürü Alexander Mikheev’in de yaptırım listesine alındığını kaydetti.

Bu kişilerin ABD’de bulunan veya ABD’li kişilerin mülkiyetinde ya da kontrolünde olan tüm mülkleri ve menfaatlerinin dondurulduğuna dikkat çeken Blinken, Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) ayrıca, bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu kuruluşların da mallarını dondurduğunu, ABD vatandaşlarının bu kişilere ait ABD topraklarında veya başka bir yerdeki mülkiyetler üzerine işlem yapmasını da yasakladığını belirtti.

RUSYA’DAN ABD’YE YAPTIRIM

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD’li yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Rus üst düzey yetkililerine yönelik ABD’ye giriş yasağı ve diğer bazı yasakları içeren benzeri görülmemiş yaptırımlarına cevap olarak 15 Mart’tan itibaren ABD’li üst düzey yetkililerin yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Yaptırım listesinde kimler var?

Aynı zamanda, Rusya’nın ulusal çıkarlarını karşılaması halinde resmi ilişkileri sürdürmeyi reddetmeyecekleri belirtilen açıklamada, gerekirse üst düzey organizasyonlarda “kara listede” yer alan kişilerin statüsünden kaynaklanan sorunların çözülebileceğine dikkat çekildi.

Yakın gelecekte, Rus düşmanı olan veya Rusya’ya karşı nefreti körüklemeye katkıda bulunan üst düzey ABD’li yetkililer, askeri yetkililer, milletvekilleri, iş insanları, uzmanlar ve medya mensuplarının da dahil edildiği yaptırım listesinin duyurulacağı kaydedilen açıklamada, halihazırda yaptırım listesine dahil edilen isimler şöyle sıralandı:

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

CIA Direktörü William Burns

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power

Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden

Eski ABD başkan adayı Hillary Clinton

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo

ABD Export-Import (EXIM) Bankası Başkanı Reta Jo Lewis

RUSYA’DAN KANADA’YA YAPTIRIM

Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı.