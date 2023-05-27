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“ABD’ye 850 milyon dolarlık şekerleme satacağız”

ABD raflarında her geçen gün etkinliği artan Türk markalarının; ABD’nin Şikago kentinde düzenlenen Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı ‘Sweets & Snacks Expo 2023’te ilgiyle karşılandığını ifade eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Sektör olarak ABD’ye 2022’de 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ki hedefimiz ise 800-850 milyon dolar arasında” dedi.

27 Mayıs 2023 | 13:06
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“ABD’ye 850 milyon dolarlık şekerleme satacağız”

ABD’nin Şikago kentinde bu yıl 26’ncı kez düzenlenen Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı “Sweets & Snacks Expo 2023” fuarına Türk şirketler çıkarma yaptı. Çikolata, şekerleme, bisküvi, atıştırmalık ürünler, hazır yiyecekler ve dondurma sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımcı olduğu fuara, Türkiye 13’üncü kez milli katılım organizasyonu düzenledi. Türkiye’nin, 2022’de 708 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke olan ABD’de düzenlenen fuarda; 23 Türk firması yer aldı. Türk ürünlerine ABD’de her geçen gün ilginin arttığına dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; 2023 için ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 15-20 artış beklediklerini, ihracatın 800-850 milyon dolar arasına çıkabileceğini söyledi.

PAZARA UYGUN ÜRÜN

ABD ile yapılan ticarette son 7 yıllık periyotta her yıl ortalama yüzde 15-20 arasında büyüme yakaladıklarına dikkat çeken Kazım Taycı, “ABD halkının her geçen gün ürünlerimize karşı olan ilgileri biraz daha artıyor. Bu ilgiye üreticilerimiz, sanayicilerimiz aynı şekilde karşılık veriyor ve buna göre pozisyon alıyor. ABD halkının sevmiş olduğu tatları, lezzetleri ön plana çıkarıyorlar. Hatta ambalaj tasarımlarını buna göre belirliyor, sunum şekillerini değiştiriyorlar. Biz de ABD’ye daha fazla ihracat yapmak isteyen üreticilerimize, “Ürünlerinizi daha fazla ‘Amerikanize’ edin” diyoruz. Böylece, ABD pazarında Türk ürünleri daha fazla ön plana çıkabiliyor. Türk ürünleri ABD raflarındaki etkinliği de artırmış oluyor.” dedi. 

RAKAMLARLA SEKTÖR 

11,4 milyar dolar 
2022’de hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 

2,3 milyar dolar 
Sektörün ihracatında 2022’de ilk sırada yer alan Irak’a yapılan ihracat 

708 milyon dolar 
2022’de sektörün ABD’ye gerçekleştirdiği ihracat

%28,49
ABD’ye yapılan ihracatta 2021’e göre yaşanan artış 

%6,18 
Sektörün toplam ihracatından ABD’nin aldığı pay 

850 milyon dolar 
2023’te sektörün ABD’ye yapmayı hedeflediği ihracat 

73,8 milyon dolar 
2023 Nisan ayında sektörün ABD’ye gerçekleştirdiği ihracat

749 milyon dolar 
2023’ün ilk 4 ayında sektörün ABD’ye olan ihracatı 

%6,4
İhracatta 2022’nin ilk 4 ayına göre, 2023’te yaşanan yükseliş 

 

 

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