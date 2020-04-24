Koronavirüsü salgını, gelir ve servet eşitsizliğini daha da artırıyor. Milyarder iş insanları bu dönem boyunca servetlerini ortalama yüzde 10 oranında artırırken, ülkede 26 milyondan fazla kişi işini kaybederek işsizlik fonuna başvurdu.

Bu durumdan en çok kar eden kişi, dünyanın en zengin kişisi olan Amazon’un kurucusu ve CEO”su Jeff Bezos oldu.

Mevzuat Çalışmaları Enstitüsü’nün (IPS) araştırmasına göre, Bezos’un serveti Kovid-19 salgının ilk döneminde düşerken, internet üzerinden yapılan alışveriş oranlarının artmasıyla daha sonraki süreçte 25 milyar dolar artış gösterdi. Bu dönemde Bezos’un sahip olduğu yüzde 15,1’lik Amazon hisseleri yüzde 31 oranında değer kazandı.

Bunun yanında elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın serveti yüzde 10 artarken, Musk’ın sahip olduğu yüzde 18,5’lik Tesla hisseleri de 2020 başından beri yüzde 73 oranında rekor bir yükseliş gösterdi.

ZOOM’UN SAHİBİ ERİC YUAN EN KARLI İSİMLERDEN OLDU

IPS verilerine göre virüs krizinden en karlı çıkan isimlerden biri de, konferans sistemiyle görüntülü konuşma imkanı sunan Zoom bilgisayar ve akıllı telefon uygulamasının sahibi Eric Yuan oldu. Yuan’ın serveti 1 milyar dolar artarak 2,58 milyar dolara ulaştı.

IPS’ye göre virüs salgını döneminde ABD’nin en zengin 34 milyarderinin serveti artış gösterirken, aynı raporda söz konusu kişilerin son 10 yıldaki servetleri ise yüzde 80,6 oranında yükseldi.