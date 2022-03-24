Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası bugün uzun bir aradan sonra 33 hisse ile kısmi olarak açıldı. Moskova Borsası ilk işlem gününü yüzde 4,37 artışla kapattı.

Moskova Borsası (MOEX) 2.578 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 9 kayıpla 852 puana geriledi.

Fosargo, Tatneft ve Novatek hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Aeroflot, Inter RAO ve Transneft en çok düşüş yaşanan şirketler oldu.

İşlemler sınırlı bir süre için sadece 33 hisse senedinde yapılabildi.

Merkez bankası, yabancı yatırımcıların hisselerini satmalarını engellemek ve açığa satışı yasaklamak da dahil olmak üzere hisse senetlerini desteklemek için bazı önlemler getirdi. Ayrıca, insanların Rusya’dan çıkarabilecekleri döviz miktarını sınırlayan para birimi kontrolleri getirdi.

‘POTEMKİN PİYASASI’

CNN’in haberine göre ise bu sabah Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Moskova Borsası’nın yeniden açılmasının batılı ekonomik yaptırımların korkunç etkilerini gizleme amacını taşıdığı belirtildi, ‘şaka’ yorumu yapıldı. Beyaz Saray borsanın kısmen açılması için “Potemkin piyasası açılışı” metaforu kullandı. (Orijinal terim “Potemkin Köyü”. Beyaz Saray’ın bu ifadesi siyasi ve ekonomik anlamda bir durumu başkalarına olduğundan farklı gösterme, göz boyama için kurulan yapı anlamında kullanılıyor)

Ulusal güvenlik danışman yardımcısı Daleep Singh yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir ay boyunca piyasalarını kapalı tuttuktan sonra Rusya, borsada işlem gören hisselerinin yalnızca %15’inin ticaretine izin vereceğini, yabancıların hisselerini satmasının yasak olduğunu ve genel olarak açığa satışın yasaklandığını açıkladı. Ticaret yapan şirketlerin hisselerini yapay olarak desteklemek için hükümet kaynaklarını akıtacak. Bu gerçek bir piyasa ve sürdürülebilir bir model değil. Bu yalnızca Rusya’nın küresel finansal sistemden izolasyonunun altını çiziyor” dedi.