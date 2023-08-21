ARA
Bist 100
7809,18
3,94%
Bist 100
Dolar/TL
27,1681
0,2244%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5787
0,2784%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
0,1375%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1648,34
0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AFAD'dan Silivri Deposuyla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Bölgesi'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stokunun oluşturulduğunu bildirdi.

21 Ağustos 2023 | 14:22
0
AFAD'dan Silivri Deposuyla ilgili açıklama

AFAD'ın eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından, İstanbul Silivri Lojistik Deposu'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması amacıyla, içinde temel barınma ve yaşam malzemelerinin yer aldığı AFAD lojistik depo ağının geliştirilmeye devam ettiği vurgulandı.

Paylaşımda, "Bu kapsamda ülke genelinde nüfus, afetsellik, altyapı ve ulaşım gibi faktörler analiz edilerek 81 ilimizde oluşturulan lojistik depolara ek olarak, Marmara Bölgemizdeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu. Afetlere hazırlık, geleceğe hazırlıktır." ifadelerine yer verildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1648,34 0,12%
  • ALTIN ONS 1887,18 -0,12%
  • BIST 100 7809,18 3,94%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1681 0,2244%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5787 0,2784%
  • EURO/USD 1,0887 0,1375%
  • INGILIZ STERLINI 1,27296 -0,0424%
  • JAPON YENI 146,305 0,614%
  • KANADA DOLARI 1,35476 -0,0439%
  • RUS RUBLESI 93,75 -0,373%
Günün En Çok Okunanları
IMAS başkanına göre sıfır otomobilde yakında işler değişecek
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
40 Yaş Altı 40 genç CEO
40 Yaş Altı 40 genç CEO
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
GERİ
İLERİ
IMAS başkanına göre sıfır otomobilde yakında işler değişecek
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
40 Yaş Altı 40 genç CEO
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL