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Ahmet Ercan'a göre olası İstanbul depremi için tarih aralığı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X'teki hesabından olası İstanbul depremiyle ilgili yorumlarını paylaştı. Ercan'a göre 6.2'lik deprem Kuzey Marmara Depremleri hakkında çok önemli bilgiler verdi.

10 Mayıs 2025 | 08:19
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 08:25
Ahmet Ercan'a göre olası İstanbul depremi için tarih aralığı

Harita paylaşan Ahmet Ercan'a göre 7,5-8'lik deprem olasılığı kalmadı. İstanbul'da en fazla 6,7 büyüklüğünde deprem olacak. Ercan, "Depremler 2045'den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek" görüşünü paylaşıyor. Ercan'ın paylaşımı şöyle:

M6,2’lik Silivri Depremi beklenen Kuzey Marmara Depremleri üzerine çok değerli bilgiler verdi. 
1. Kırık izi doğu-batı doğrultulu olacak
2. İstanbul Kolu Zeytinburnu önünde çatallaşma yapıp, Sivri Adaya doğru dönecek.
3. İstanbul kolunda deprem odağı Küçükçekmece’nin 25 km Marmara içinde, 7-10 km derinde, granit içinde olacak.
4. Depremin İstanbul kolu üzerinde büyüklüğü M6,7 olacak
5. Büyüklük Trakya kolunda M6,9-M7,1’e düşecek, 
6. Ne M7,5 ne de 8’lik deprem olasılığı kaldı,
7. Ne depremler bitti, ne de her an deprem olma olasılığı kaldı.
8. Süpürtü (tsunami) yüksekliği 2 metreyi geçmeyecek,
9. En az Anadolu yakası etkilenecek,
10. Depremler 2045'den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek.

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