Ahmet Ercan'a göre olası İstanbul depremi için tarih aralığı

Harita paylaşan Ahmet Ercan'a göre 7,5-8'lik deprem olasılığı kalmadı. İstanbul'da en fazla 6,7 büyüklüğünde deprem olacak. Ercan, "Depremler 2045'den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek" görüşünü paylaşıyor. Ercan'ın paylaşımı şöyle:

M6,2’lik Silivri Depremi beklenen Kuzey Marmara Depremleri üzerine çok değerli bilgiler verdi.

1. Kırık izi doğu-batı doğrultulu olacak

2. İstanbul Kolu Zeytinburnu önünde çatallaşma yapıp, Sivri Adaya doğru dönecek.

3. İstanbul kolunda deprem odağı Küçükçekmece’nin 25 km Marmara içinde, 7-10 km derinde, granit içinde olacak.

4. Depremin İstanbul kolu üzerinde büyüklüğü M6,7 olacak

5. Büyüklük Trakya kolunda M6,9-M7,1’e düşecek,

6. Ne M7,5 ne de 8’lik deprem olasılığı kaldı,

7. Ne depremler bitti, ne de her an deprem olma olasılığı kaldı.

8. Süpürtü (tsunami) yüksekliği 2 metreyi geçmeyecek,

9. En az Anadolu yakası etkilenecek,

10. Depremler 2045'den önce beklenmiyor, depremler 2075 ya da daha sonra olabilecek.