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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak: Başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2 bin 390 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 15-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

15 Ekim 2024 | 10:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak: Başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere personel alımına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek.

Başvuruların 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı bildirildi.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
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