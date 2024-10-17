Devlet Opera ve Balesine sözleşmeli sanatçı ve personel alınıyor

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda paylaşılan detaylar şöyle: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde 31/12/2024 tarihine kadar görev yapmak üzere, sözleşmeli personel alınacak