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Devlet Opera ve Balesine sözleşmeli sanatçı ve personel alınıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alım ilanı şöyle:

17 Ekim 2024 | 16:58
Devlet Opera ve Balesine sözleşmeli sanatçı ve personel alınıyor
  • İlan.gov.tr'de yer alan ilanda paylaşılan detaylar şöyle: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde 31/12/2024 tarihine kadar görev yapmak üzere, sözleşmeli personel alınacak
  • Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 15/10/2024 – 29/10/2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 
  • Adayların, son başvuru tarihi olan 29/10/2024 tarihi saat 23.59'a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Detaylı bilgi için tıklayınız..
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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
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Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
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