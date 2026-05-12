Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, gençlere özel indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet, kampanya ile gençlere KKTC'nin özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Biletler, 6 Ekim-22 Aralık 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak.

AJet'in mobil uygulaması ve "ajet.com"dan alınan biletlerde geçerli olan kampanyayla kabin bagajı da 150 TL'ye alınabilecek.