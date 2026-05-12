Müze değil otel: İçinde yüzlerce Antik Roma replikası var

Antalya’nın Alanya ilçesinde klasik mimari anlayışıyla yeniden düzenlenen otelde, çoğu Antik Roma dönemine ait eserlerin replikaları sergileniyor. Otelin farklı bölümlerinde yer alan eserler, yapıya müze atmosferi kazandırıyor.
1 Babasının hobisinden esinlendi
Otelin sahibi Egemen Özaslan, 1989 yılında modern tasarımla açtıkları tesisi, 2005'te babasının tarihi eser koleksiyonculuğu hobisinden esinlenerek klasik konsepte dönüştürdüklerini söyledi.
2 "Her detayı aslına uygun yapmaya özen gösterdik"
Alanya'daki yüzlerce otel arasından farkındalık oluşturarak sıyrılmayı hedeflediklerini belirten Özaslan, bu sürecin meşakkatli olduğunu ve her detayı aslına uygun yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti.
3 200 heykelle 150'den fazla yağlı boya tablosu yer alıyor
Özaslan, otelde Antik Roma'ya ait aralarında Zeus, Poseidon ve Afrodit'in de bulunduğu yaklaşık 200 heykel ile o dönemi anlatan 150'den fazla yağlı boya tablonun replikasının bulunduğunu kaydetti.
4 Silikon kalıplarıyla birebir kopyalar üretildi
Otelin mimari yapısını değiştirirken replika heykeller yapan bir firmayla çalıştıklarını belirten Özaslan, "Bu firma, bakanlıktan aldığı izinle Antalya, İstanbul ve İzmir gibi illerdeki müzelerde bulunan eserlerin silikon kalıplarıyla birebir kopyalarını üretti. Sonra da bu eserleri otelin değişik noktalarına yerleştirdik. Değişim sadece dış cephede kalmadı." dedi.
Restoran, mutfak ve kafede de bu ruhu yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Özaslan, otelin 113 odasında en az bir eser kopyasının yer aldığını söyledi.
5 "Şehrin zenginliklerine de dikkat çekmek istiyoruz"
Özaslan, misafirlere sadece deniz, kum ve güneş sunmak istemediklerini, Alanya Kalesi ve Syedra Antik Kenti gibi şehrin zenginliklerine de dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.
6 "Alanya artık 'yaşayan bir tatil şehri' olma yolunda ilerliyor"
Konsept değişikliğiyle farkındalığı yüksek misafir gruplarını ağırlamaya başladıklarını anlatan Özaslan, "Bu konsept, misafir profilimizi de farklılaştırdı. Buradaki ortamı gören misafirlerde tarihe merak oluşuyor, bölgedeki tarihi yerleri ve müzeleri araştırmaya başlıyorlar. Biz de onları bilgilendiriyoruz. Alanya artık 'yaşayan bir tatil şehri' olma yolunda ilerliyor." dedi.
7 "Orijinal parçaları da otelimizde sergilemeyi hedefliyoruz"
Vefat eden babasının tarihe ilgisinin bu dönüşümün temeli olduğunu ifade eden Özaslan, "Babam sadece replika eserlerle yetinmedi. Şimdilerde annemin sürdürdüğü devlet kontrolündeki koleksiyonerlik kapsamında elde ettiğimiz Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait orijinal parçaları da otelimizde sergilemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
8 "Dış tasarımından çok etkilendim"
Türkiye'ye tatil için üçüncü kez gelen Aleksandras Misaniukas ise Alanya'da gezerken dış tasarımından etkilendiği otelde konaklamaya karar verdiğini söyledi.
9 "Konaklamam süresince tarihe yönelik çok şey öğrendim"
Otelin adeta bir müzeyi andırdığını belirten Misaniukas, "Orijinaline birebir benzeyen heykeller ve gerçek yağlı boya tablolar dikkatimi çekti. Burası gerçekten bir 'müze otel.' Konaklamam süresince tarihe yönelik çok şey öğrendim. Bir sonraki sene tekrar gelmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.