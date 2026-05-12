Girişim Öcüleri'nde yeni dönem başladı

Alarko Holding’in mevcut girişimini büyütmek isteyen kadın girişimciler ile kendi işini kurmayı hedefleyen girişimci adaylarına çok boyutlu katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği Girişim Öncüleri Programı, dördüncü yılında sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyor. Kadınların iş yaşamına, üretime ve girişim ekosistemine etkin katılımının daha kapsayıcı ve dirençli bir ekonomik kalkınmanın temelini oluşturduğu inancıyla desteklenen program, yeni döneminde de zengin içeriğiyle Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde iz bırakmaya devam edecek.

Eğitim programı, her yıl girişimci kadınların değişen ihtiyaçları ve global trendler doğrultusunda güncelleniyor. Bu yıl “Yapay Zeka ile Operasyonel Verimlilik”, “Veri Odaklı Hikâye Anlatıcılığı ve Topluluk Yönetimi”, “Etki Odaklı Sürdürülebilirlik Stratejileri” ve “Müşteri Deneyimi Tasarımı” başlıkları programın odak alanlarını oluşturuyor.

Alarko Holding ve Habitat Derneği, yıl boyunca tekrarlanacak eğitimlerin yanı sıra bu yıl da farklı şehirlerde gerçekleştirilecek saha eğitimleri ve “Hayalden Başarıya” ilham buluşmalarıyla kolektif öğrenmeyi güçlendirmeye devam edecek. Öte yandan, geçtiğimiz yıl yayına başlayan ve girişimcilik ekosistemine yeni bir perspektif kazandıran “Girişimciliğin Yeni Tanımı” YouTube serisi de 2026’da yeni içeriklerle yoluna devam edecek.

Bugüne kadar 40 girişimin desteklendiği hibe etabında ise; Alarko’nun farklı Topluluk şirketlerinin de dahil olduğu çok paydaşlı bir yapıyla, sürdürülebilir kalkınma yönünde kilit sektörlerde daha fazla kadın girişimine katkı sağlanacak.

Her 1 birimlik yatırım 3,5 katı sosyal etki yaratıyor

Alarko Holding, cinsiyet ve fırsat eşitliğini karar alma süreçlerinden iş yapış biçimlerine, sahadaki uygulamalardan uzun vadeli hedeflerine kadar her alanda dönüştürücü bir sorumluluk alanı olarak ele alıyor. Bu yaklaşımla hayata geçen Girişim Öncüleri programı ise kadınlara iş kurma ve geliştirme potansiyellerini sürdürülebilir başarıya dönüştürebilecekleri bütüncül bir gelişim alanı sunuyor. Eğitim, deneyim paylaşımı, mentorluk, networking imkanları, markalaşma desteği ve ticari iş birliği olanakları sunan program çerçevesinde, bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilinden 4.000’den fazla kadına eğitim, 40 girişime ise hibe desteği sağlandı.

Program çerçevesinde yenilikçi iş modelleriyle hibe almaya hak kazanan girişimci kadınlar, geniş bir değer ekosistemine dahil olurken, Alarko Şirketler Topluluğu’nun geniş tedarikçi ağına da katılım imkânı buluyor.

Bugüne kadar alg tabanlı atık teknolojileri, dijital arıcılık, yeni nesil tarım, aromatik kozmetik, fonksiyonel gıda, çağdaş zanaat, gıda atıklarından biyoplastik üretimi, yerel ürünler, giyilebilir biyomedikal cihazlar, çocuk gelişimi, ekoturizm, tarım makinaları, sürdürülebilir mobilya ve kültürel gelişim gibi farklı alanlarda çözümler üreten pek çok girişimcinin markalaşma ve büyüme süreçlerine katkı sağlandı.

2023 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürülen program, ölçülebilir sosyal etkisiyle de dikkat çekiyor. Programla ilgili olarak yapılan sosyal etki analizinde; katılımcıların gelir artışı, istihdam yaratma kapasitesi, dijital yetkinlik kazanımı ve girişimcilik ekosistemindeki konumlanmaları gibi çok boyutlu kriterler üzerinden yapılan değerlendirmeler, projeye yapılan her bir birimlik yatırımın 3,53 birimlik sosyal değer ürettiğini ortaya koydu.

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız, programın yeni dönemine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Her bir girişimcinin bulunduğu çevrede yeni bir ekonomik ve sosyal etki alanı yarattığını biliyoruz. Dördüncü yılına giren Girişim Öncüleri Programımız, kadınların iş kurma ve büyütme potansiyelini kalıcı değere dönüştüren güçlü bir ekosisteme evrildi. Eğitimden mentorluk süreçlerine, saha buluşmalarından hibe desteklerine uzanan bütüncül yapımızla daha fazla girişimci kadına alan açmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Topluluğumuzun farklı iş kollarını da sürece dahil ederek, girişimci kadınların yarattığı etkiyi hem yatayda hem dikeyde büyütmeye devam ediyoruz. Hibe desteği sağladığımız girişimlerin gelişim yolculuklarına eşlik ederken, giderek genişleyen bir öğrenme ve iş birliği platformu haline gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Geçtiğimiz yıl ‘Işıldayanlar Ödülü’ne, 2026 yılında ise ‘Kadın Dostu Markalar’ ve ‘Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi - Fırsat Eşitliğini Destekleyen Şirket Ödülü’ne layık görülen program, yeni dönemde de yarattığı sosyal etkiyi genişletmeye devam edecek.

