ARA
DOLAR
45,41
0,08%
DOLAR
EURO
53,24
-0,18%
EURO
ALTIN
6761,60
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Marmara’nın "Dijital Muhafızları" görev başında: Yalova’daki merkez deniz ekosistemini koruyor

Marmara’nın "Dijital Muhafızları" görev başında: Yalova’daki merkez deniz ekosistemini koruyor

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Yalova’nın Dereağzı mevkisinde faaliyete geçen Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi, Marmara Denizi’nin geleceğini teknolojiyle güvence altına alıyor. Hem yasa dışı avcılıkla mücadele eden hem de yaralı deniz canlılarına kucak açan merkez, bölgedeki su altı yaşamının zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Marmara’nın "Dijital Muhafızları" görev başında: Yalova’daki merkez deniz ekosistemini koruyor

Marmara Denizi’ndeki ekosistemi koruma vizyonuyla hareket eden merkez, geleneksel denetim yöntemlerini dijital çağa taşıdı. İşte dev merkezin öne çıkan faaliyet alanları:

1 7/24 Dijital Takip ve Elektronik Denetim

7/24 Dijital Takip ve Elektronik Denetim

Merkez, sahip olduğu ileri teknolojik altyapı sayesinde Marmara Denizi’ni adeta bir "akıllı deniz" haline getirdi. Kurulan sistemler aracılığıyla:

 

Balıkçı teknelerinin hareketleri anlık olarak izleniyor.

 

Avcılık faaliyetleri dijital veri yönetim sistemleriyle kontrol ediliyor.

 

Deniz trafiği kesintisiz olarak takip edilerek olası kural ihlallerine anında müdahale ediliyor.

 

5 Yaralı Deniz Canlılarına Şifa Eli

Yaralı Deniz Canlılarına Şifa Eli

Merkezin misyonu sadece denetimle sınırlı değil. 

Marmara Denizi’nde yaralanan veya yardıma muhtaç durumda olan deniz canlıları için merkez bünyesinde rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor. 

Tedavi edilen canlılar, sağlıklarına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

 

8 Yasa Dışı Avcılıkla Teknolojiyle Mücadele

Yasa Dışı Avcılıkla Teknolojiyle Mücadele

Denizlerdeki kaçak avcılığı dijital boyuta taşıyan merkez, veri odaklı yönetim anlayışıyla deniz ürünleri stoklarının korunmasına katkı sağlıyor.

 Bu sıkı denetimlerin meyvesi ise merkezin bulunduğu bölgedeki su altı yaşamının zenginliği ile kendini gösteriyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL