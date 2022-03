BBC’nin haberine göre gelişen telefon teknolojisine rağmen bir dönemin ünlü telefonları, ‘akılsız telefonların’ satışlarında bir canlanma dikkat çekiyor. Akıllı olmayan bir cep telefonunda yapılabilecekler geçmişteki gibi telefon etmek, telefon almak, mesaj yollayıp mesaj almakla sınırlı. Peki, bu ilgi neden artıyor?

Haberde yer alan bazı yorumlar şöyle:

Akılsız telefonların satışları genel olarak canlanmış görünüyor.

Yazılım şirketi SEMrush’in verilerine göre internette akılsız telefonlarla ilgili Google aramaları da 2021 yılında yüzde 89 artış göstermiş.

Bir araştırmaya göre akılsız telefonların küresel satışları geçen yıl bir milyara ulaştı. Bu 2019’da 400 milyon civarındaydı.

2021 yılında finans şirketi Deloitte, Birleşik Krallık içerisinde kullanılan her 10 cep telefonundan birinin akılsız telefon olduğunu ortaya koydu.

PEKİ ARTIŞIN NEDENİ NE?

Fiyat karşılaştırma sitesi Uswitch.com’un cep telefonu uzmanı Ernest Doku “Bir tür moda, bir nostalji bu ve bunların TikTok videolarında görünmesi de satışların canlanmasında rol oynadı. Çoğumuzun ilk cep telefonu akılsızdı. O yüzden bu klasik cihazlara karşı nostaljik bir yakınlık hissetmemiz doğal” diyor.

Ernest Doku ilk kez 2000 yılında piyasaya sürülen, bütün zamanların en çok satan cep telefonu modeli Nokia 3310’un 2017 yılında yeniden piyasa sürülmesinin, eskiye dönüşte gerçek bir dönüm noktası oluşturduğunu söylüyor. “Nokia 3310’u çok gelişkin telefonlarla dolu piyasaya ucuz bir alternatif olarak sundu” diyor.

İŞLEV OLARAK YARIŞAMAZ AMA İKİ ÖZELLİĞİ VAR

Doku bu akılsız telefonların performansları ve işlevleri bakımından Apple ve Samsung’un son çıkardığı üst modellerle elbette yarışamayacağını ama örneğin pil ömrü ve dayanıklılık gibi iki önemli alanda onlardan üstün olabileceğini söylüyor.

‘AİLEME VE KENDİME DAHA ÇOK ZAMAN AYIRABİLİYORUM’

Polonya’da yaşayan Psikolog Przemek Olijniczak da bundan beş yıl önce akıllı telefonunu atıp yerine Nokia 3310 alırken, pil ömrünün daha uzun olmasını önemsemiş. Akılsız telefona geçen Przemek Olejniczak seyahat etmek için şimdi çok daha önceden planlama yapması gerektiğini söylüyor: “Değiştirmeden önce sürekli telefona yapışık yaşıyordum. Her şeyi her an kontrol ediyor, Facebook’ta ya da haberlerde ya da bilmem gerekmeyen başka konulardaki bilgiler arasında dolaşıp duruyordum. Şimdi kendime ve aileme çok daha fazla vaktim var. Bir şeyleri beğenmeye, paylaşmaya, üzerine yorum yapmaya ya da hayatımla ilgili detayları başkalarına duyurmaya bağımlı olmamak büyük bir kazanım. Şimdi özel hayatım daha çok bana ait.”

99 DOLARDAN BAŞLAYAN TELEFONLAR

Akılsız telefon üreten şirketlerden New York merkezli Light Phone, akılsız telefonlara göre biraz daha farklı rünleri var. Bu telefonlarla müzik ve podcast yayınlarını dinleyebiliyor ve kulaklıklarınızı Bluetooth üzerinden telefona bağlayabiliyorsunuz. Fakat şirket, telefonlarından “hiçbir zaman sosyal medyaya, haber sitelerine, e-postaya, internet arama motorlarına ya da insanları endişeye sürükleyen sınırsız akışlara” bağlanılmayacağını taahhüt ediyor.

Şirket, 2021’in en kârlı yılı olduğunu, satışlarının 2020’ye kıyasla yüzde 150 arttığını söylüyor. Üstelik Light Phone telefonları diğer akılsız telefonlardan daha pahalı. Fiyatları 99 dolardan başlıyor.

Şirketin kurucularından Kaiwei Tang, cihazı önce ikinci telefon olarak tasarladıklarını anlatıyor. Örneğin hafta sonunda akıllı telefonunu bir kenara bırakmak isteyen kullanıcıların kullanması için. Fakat artık cep telefonlarını alanların yarısının, onu esas telefonları olarak kullandığını söylüyor.

Kaiwei Tang çok fazla insanın akıllı cep telefonları tarafından yönetildiğini söylüyor. Tang “Uzaylılar dünyaya gelse, cep telefonunun insanları kontrol altında tutan bir üst canlı türü olduğunu düşünebilir. Ve bu burada durmayacak. Daha da kötüleşecek. Tüketiciler bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmeye başlıyor ve biz de seçenek sunmak istiyoruz” diyor.

Kaynak: BBC