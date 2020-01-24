Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter’dan yaptığı açıklamada, “2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak açıklamasında, “2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı” dedi.
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