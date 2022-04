Alex de Souza, Roberto Carlos gibi bir dönemin ünlü futbolcularının tercümanlığını yapmış olan Samet Güzel yeni NFT girişimini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Samet Güzel, sporculara ve markalara hizmet vermeyi planladığı NFT ajansı The Socreate’i kurdu.

Basın açıklamasında şu bilgiler verildi: “NFT’lerin tasarım, mint süreci, satış planı, pazarlama planı, utility operasyonu ve proje yönetimi olmak üzere tüm NFT süreçlerine 360 derece çözüm sunacak. Sporculara ve markalara hizmet sunacak olan The Socreate’in kurucusu Samet Güzel; Fenerbahçe Spor Kulübü’nde tercüman çalıştığı dönemde Alex de Souza, Roberto Carlos, Lugano gibi futbolcuların ve efsanevi teknik isim Zico’nun tercümanı olarak tanınıyor”

Güzel yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır koleksiyoner olarak yer aldığımız NFT dünyası ileri kapsamda yatırım planlarımız arasındaydı. NFT’ler spor ve sanat dünyası başta olmak üzere birçok sektör tarafından yatırım yapılan bir alan. Bu alanda yeni bir yatırıma odaklanmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. NFT ajansımız The Socreate’i kurarken işin hem sporcu iletişimine hem NFT üretim sürecine hem de satış operasyonuna hâkim bir ekip oluşturduk. Sektörün önde gelen partnerleriyle bir araya geldik ve ajansın tüm planlarını sağladık. The Socreate ile birlikte Türk sporunun efsanevi isimleriyle projeler geliştireceğiz. Ajans olarak başta sporcular olmak üzere markalara da NFT alanında üretimden satışa kadar olacak şekilde çözümler sunacağız. Önümüzdeki ay ilk NFT projemizi hayata geçireceğiz. The Socreate’in başta spor dünyamız olmak üzere NFT alanında öncü bir şirket olmasını istiyoruz.” dedi.