Anadolu Efes, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya hedefiyle Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile Denize +1 Nefes Projesi’ni hayata geçirdi. Projeyle; Marmara Denizi’ndeki mercan türlerinin korunması, mercan nakilleriyle biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve doğal ortamından kopmuş mercanların yaşama döndürülmesi hedefleniyor. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, “Marmara Denizi’nde yaşam çeşitliliğinin +1’i olacağız” diye konuşuyor.

Anadolu Efes, Marmara Denizi’ndeki su altı yaşamında kritik öneme sahip mercan türlerinin korunması için Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile Denize +1 Nefes Projesi’ni hayata geçirdi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu danışmanlığında yürütülecek proje kapsamında; mercanlar aşılama yoluyla, korunması gereken ve hassas alan ilan edilen Tavşan Adası açıklarına nakledilecek ve yeni mercan bahçeleri oluşturulacak.

Çevresel sürdürülebilirlik

Anadolu Efes, 2030 hedefleri kapsamında çevresel sürdürülebilirliği üç ana odak alanından biri olarak belirledi. Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’su Can Çaka; “Tüm operasyonlarımızda çevresel ayak izimizi azaltmak için çalışırken toplumsal fayda projeleriyle pozitif etkimizi artırmaya odaklanıyoruz” diyor.

Sürdürülebilir ambalaj malzemelerinden akıllı tarım uygulamalarına, operasyonlarında enerji verimliliğinden sıfır atık uygulamalarına kadar birçok alanda çalışmalar sürdürdüklerini söyleyen Can Çaka; bunun için hem tedarikçileriyle hem üniversitelerle hem de girişimcilik ekosistemiyle birlikte çalıştıklarına dikkat çekiyor. Geçen yıl ‘Tabiatımız Özel’ adını verdikleri sosyal fayda projesiyle 3 milyon ağaç tohum topunu doğayla buluşturmak için yola çıktıkları bilgisini veren Can Çaka; bu yıl çevreye yönelik çabalarına Denize +1 Nefes Projesi’ni eklediklerini vurguluyor.

“Denizlerimize teşekkür borçluyuz”

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, bu projeyle Türkiye’deki mercan topluluklarının en önemli habitatlarından biri olan Marmara Denizi’nde yaşam çeşitliliğinin +1’i olmayı hedeflediklerini söylüyor.

“Aldığımız her üç nefesten ikisi için denizlerimize teşekkür borçluyuz” diyen Altürk; zengin bir su altı yaşamına ve biyoçeşitliliğine sahip olan Marmara Denizi’nde ekosistemi korumanın ve potansiyelini geliştirmenin çok önemli olduğunun altını çiziyor. Onur Altürk; su altının yağmur ormanları olan mercan resiflerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korunmasının büyük önem taşıdığına da işaret ediyor.

Su altı ekosistemine destek

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, İstanbul Üniversitesi ve TÜBİTAK desteği ile 2017’den bu yana Tavşan Adası açıklarında mercan nakilleri yapıyor. Deniz Yaşamanı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, “Dünya genelinde bu kapsamda yürütülen çalışmalarda başarı oranları yüzde 20-25 iken biz yüzde 70-80 oranında başarıya ulaştık” diyor.

Tavşan Adası’nın geçen yıl ‘korunması gereken hassas alan’ ilan edildiği bilgisini paylaşan Narcı; Tavşan Adası üstüne ve su altına kurulacak kameralarla bu alanın sürekli kontrolüne yönelik izlemeler yapacaklarına da değiniyor. Volkan Narcı; bu iş birliğiyle Marmara Denizi’nin su altı ekosistemine destek ve denize +1 nefes olmaya devam edeceklerine de sözlerine ekliyor.

Marmara Denizi vaha niteliği taşıyor

‘Denizlerin yağmur ormanları’ olarak tanımlanan mercanların korunması için küresel çapta çözüm arayışları sürerken mercan nakli, etkin yöntemlerden biri. Nakli yapılan sarı gorgon türü Akdeniz’de 1999’dan beri sıcaklık anomalilerine bağlı olarak toplu ölümlere maruz kalıyor. Marmara Denizi ise bu mercan türleri için vaha niteliği taşıyor. Ancak bu türün Marmara Denizi’ndeki devamlılığının sağlanması için insan kaynaklı tehditlerden uzaklaşması, burada biyoçeşitliliğin devamını amaçlayan çalışmaların çoğaltılması gerekiyor.