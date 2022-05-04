Türkiye’de yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık hacmi olduğu tahmin edilen çizgi film ve animasyon sektörü, her geçen yıl büyüyor.

Bu alanda uluslararası başarılara imza atmaya başlayan Grafi2000, Fauna, Animasyon Cumhuriyeti gibi Türk şirketleri, yeni projeleriyle yurtdışında milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

Dünya genelinde görsel ve işitsel endüstrinin yüzde 25’ini oluşturan animasyon sektörü; TV, sinema, internet, ticari uygulamalar ve dijital platformlar ile sosyal medyanın vazgeçilmez aktörü.

Precedence Research’in raporuna göre, küresel animasyon pazar büyüklüğünün 2021’de 372 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2030 yılına kadar pazarın 587 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’de yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık hacmi olduğu tahmin edilen çizgi film ve animasyon sektörü de cazibesini günden güne artırıyor.

Müzikal turneler, lisanslı ürünlerle beraber animasyon aslında konser, oyuncak, tekstil gibi birçok sektöre de dokunuyor. Türkiye’de bu anlamda kabuğunu kırmış ve uluslararası başarılara imza atan şirketler bulunuyor.

Bu şirketler, yapımlarını dünyada milyonlarca kişiyle buluşturuyor. Biz de haberimizde bu şirketlerin yürüttüğü projeleri ve gelecek projeksiyonlarını araştırdık.

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