Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 7- 8 Ocak su kesintisi 

PURSAKLAR



Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 8.01.2026 00:00:00

Tamir Tarihi: 8.01.2026 07:00:00

Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 08 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan saat 07.00'ye kadar bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Altınova Mahallesi Peçenek Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yeni Karaköy Mahallesi Saray Osmangazi Mahallesi

ALTINDAĞ

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 19:30:00

Tamir Tarihi: 8.01.2026 10:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Solfasol mahallesinde İçme suyu Şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 07.01.2026 saat 19:30 ile 08.01.2026 saat 10:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Solfasol mahallesinin Bir kısmı,Baraj mahallesinin Bir Kısmı

KAZAN



Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 08:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:30:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Etemesğut T 55 ve Kahramankazan merkez D2 depo seviyelerinin yoğun kullanım nedeni ile seviye düşüklüğü yaşanmaktadır Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanacaktır. Bu kapsamda; Tarih:07.01.2026 Saat08:00 -07 01 2026 23:30 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar