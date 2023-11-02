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Arabica Coffee House’dan yeni üretim tesisi yatırımı

Kahve sektörünün öncülerinden olan Arabica Coffee House, 50 milyon TL’yi aşkın bir yatırıma sahip yeni gıda üretim tesisi Tastopia Taste Factory’nin açılışını gerçekleştirdi.

02 Kasım 2023 | 10:45
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Arabica Coffee House’dan yeni üretim tesisi yatırımı

Marka bu yatırımında, kadın istihdamına da önem vererek herhangi bir eğitim almamış, meslek sahibi olmayan ev kadınlarının meslek edinmesine ve çalışabilmelerine olanak sağlayan bir projeye imza atmış, pasta yapımı ve sunumu ile ilgili 512 saatlik İŞKUR eğitimi alan 50 kişilik mezun ekibi ile tatlı çeşitlerinden sandviçlere, çikolatan kasa önü satış ürünlerine kadar tüm tatlı ve tuzlu yiyecek ürünlerini yeni fabrikasında üretmeye başladı.
 

Tastopia Taste Factory Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sertaç Yalçın; kadın istihdamına yönelik projelerini geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak şunları söylüyor:

 “2014 yılında kurulan ve şu an kahve sektörünün öncülerinden olan markamız Arabica Coffee House olarak, 50 milyon TL’yi aşkın bir yatırımla kurduğumuz yeni yatırımızın açılışında sizlerle birlikteyiz. “En İyi ve Güçlü Türk Markası” olma hedefinde “Fark Yarat Öncü Ol” sloganıyla ve girişimci ruhuyla ilerleyen ve şu an kahve sektörünün öncülerinden olan Arabica Coffee House olarak, bu çerçevede çalışmalar yapmak, sektöre ve topluma katma değer sağlamak, sürdürülebilir ekonomi ve ülkemiz değerlerine katkıda bulunmak, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen bu dönemde bizim için ayrıca önem arz ediyor. 9 yıl önce çıktığımız bu yolda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunun bugün görüyoruz. Her alanda kendini sürekli geliştiren, inovatif bir marka olmak için tüm ekip arkadaşlarımla birlikte yoğun mesai harcıyoruz.  Kadınların iş hayatına kazandırılması için engelleri kaldırmak üzere İŞKUR ile birlikte herhangi bir eğitimi olmayan, meslek sahibi olmayan ev kadınlarının meslek edinmesine ve çalışabilmelerine olanak sağlayan bir proje geliştirdik. Proje kapsamında pasta yapımı ve sunumu ile ilgili 512 saatlik İŞKUR eğitim müfredatına göre eğitimler alarak başarılı olan kadınlara öncelik tanınması hedefliyoruz.” 
 

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