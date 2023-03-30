Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, tüketiciler, yoğun tempo içinde zamanla yarıştıkları ve araç kiralarken hızlı karar vermeleri gerektiği için bazı önemli noktaları kaçırabiliyor. Şirket, bu nedenle doğru araç kiralamak için nasıl yol izlenmesi gerektiğini araştırdı.

Buna göre, araç kiralamak için ehliyetin alındığı tarihin üzerinden en az iki yıl geçmesi gerekiyor.

Bütün araç kiralama şirketlerinden ihtiyaca göre her tür araç kiralanabileceği düşünülse de kiralanan aracın hangi yol koşullarında kullanılacağı önem arz ediyor. Aracın kullanılacağı yola göre seçim yapılması öneriliyor.

Firmaların başka şehirlerde de şubeleri bulunabildiği için araç alınan nokta haricinde bir yerde de teslim edilebiliyor. Bazı tüketiciler, "Kiraladığım araçla sınırsız kilometre yapabilirim" diye düşünse de firmalardan bazıları kiralık araçlar için günlük ve aylık yapılabilecek maksimum kilometre sınırı koyuyor.

- Fiyatlar şirketlere göre değişebiliyor

Araç kiralama fiyatları şirketlere göre değişebiliyor, bazı firmalar kampanya yaparak avantajlı ücret tarifesi uygulayabiliyor. En doğru tercih için iyi bir araştırma yapılması öneriliyor.

Kiralanan aracın hemen geleceğinin düşünülmemesi ve araç kiralamayı son ana bırakılmaması gerekiyor.

"Araç kiralamada araçlar sigortalı olduğu için hasar takibinden ben sorumlu değilim" fikri de yanlış bilinen bir diğer husus olarak öne çıkıyor. Aracı teslim alırken sigorta ve sözleşmeyi dikkatli incelemek ve aracı teslim almadan önce dışını ve içini kontrol etmek önem arz ediyor.

Kiralanan aracın hasar görmesi durumunda standart tutanak tutma işleminin yapılması ve kiralama firmasına bilgi verilmesi gerekiyor.

Uygun sınıf ehliyete sahip olunmaması durumunda midibüs, minibüs gibi araçları kullanmak mümkün olmuyor. Aracın segmentine göre bazı firmalar yaş sınırı ve ehliyet yaşı gibi sınırlamalar getirebiliyor.

- Tüm geçiş ücretleri aracı kiralayan ödüyor

Bireysel veya kurumsal kiralamada fiyatlar değişebiliyor. Otoyol ve köprü gibi tüm ücretli geçişler kiralayan tüketici tarafından ödeniyor.

Kiralanan aracın deposunun dolu geldiği gibi bir yanılgı olsa da her aracın deposu dolu gelmeyebiliyor. Bu konuda araç teslim alındığında deposunun kontrol edilmesi gerekiyor. Genel olarak araç alındığındaki yakıt seviyesinde teslim edilmesi isteniyor.

Yanında evcil hayvanı bulunacak tüketicinin, kendisine uygun aracın önerilmesi için bunu kiralama firmasıyla görüşürken mutlaka belirtmesi gerekiyor.

İnternet üzerinden yapılan araç kiralama işlemlerinde rezervasyon kimin üzerine yapıldıysa, aracı teslim alırken o kişinin kredi kartının bulunması önem arz ediyor. Aksi takdirde firma aracı teslim etmeyebiliyor.