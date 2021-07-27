Bisquitte, Komşu Kahve, Unichef, Chef Yourself ve Pişir ile yeme içme sektöründe faaliyet gösteren Aralco Group, yeni şube yatırımlarıyla yurtiçi ve yurtdışında büyümeyi hedefliyor. Grup, Portekiz’den Avusturya’ya kadar gayrimenkul projeleri de yapacak.

İzmir merkezli Aralco Group, fast casual dining zinciri kurmak amacı ile 2010 yılında Arda Galin ve Alişan Yıldız tarafından faaliyete geçirildi.

Aralco Group çatısı altında; Bisquitte, Komşu Kahve, Unichef, Chef Yourself ve yeni markası Pişir ile 11 yılı aşkın süredir yeme içme sektöründe faaliyet gösteren Galin ve Yıldız, yeni şubeler açarak hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyümeyi hedefliyor.

Unichef markası ile yeme-içme ve ağırlama sektöründeki şirketlere, konsept ve deneyimlerine özel menü hazırlanması, bu menüye dahil ürünlerin komple üretim ve tedariki, tüm ürünlerin aynı standartta servis edilmesini sağlayacak menü mühendisliği hizmetinin verilmesi sağlanıyor.

Yeni oluşturulan Chef Yourself ürün grubu ile de evlere girerek, son kullanıcıya ancak restoranlarda deneyimleyebileceği lezzetlerin ev pratikliğinde sunulması hedefleniyor.

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