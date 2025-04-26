ARA
DOLAR
38,43
0,23%
DOLAR
EURO
43,66
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
4100,88
-0,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
9432,55
-0,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Artçı sayısı 445: Kandilli'den deprem değerlendirmesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'daki depremin ardından artçı aktivite sayısının 445'e ulaştığını, artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında yoğunlaştığını bildirdi.

26 Nisan 2025 | 16:36
Son Güncellenme: 26 Nisan 2025 | 16:40
Artçı sayısı 445: Kandilli'den deprem değerlendirmesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'daki depremin ardından bugün itibarıyla artçı aktivite sayısının 445'e ulaştığını, artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştığını bildirdi.
Enstitüden yapılan açıklamada, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Ana şoku izleyen 5,2 büyüklüklerinde iki ana artçı deprem ve hala süren sismik aktivitenin, Enstitünün Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlendiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla artçı aktivite sayısı 445'e ulaşmıştır. Deprem artçı aktivitesi, genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaşmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, depremin Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedildiği, deprem merkez üssündeki aletsel şiddetin MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değerinin V'e kadar ulaştığı, deprem ivme kayıtları incelediğinde yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı kaydedildi.

"Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir"

İlgili depremi takiben 6'ncı dakikada tsunami uyarı mesajlarının ülkede AFAD'a, bölgede de sisteme üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletildiği bildirilen açıklamada, gözlemlerle tsunami uyarısının aletsel olarak teyit edildiği ve uyarının aynı gün 16.53 itibarıyla tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesajla sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir." uyarısında bulunuldu.

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4100,88 -0,67%
  • ALTIN ONS 3318,7 -1,04%
  • BIST 100 9432,55 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,683 0,74%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38546 -0,01371%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,625 -0,3645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4342 0,2292%
  • EURO/DOLAR 1,1364 -0,237%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6592 -0,0662%
  • STERLIN/DOLAR 1,3309 -0,25108%
Borsa Haberleri
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL