Atatürk’ün ilk adım attığı noktaya geliyor: Bandırma Vapuru yeni yerine karadan gidecek

Fuar alanında bulunan düğün salonlarının tamamının Ankara yolu güzergahına taşınacağını da açıklayan Başkan Doğan, "Bölgedeki düğün salonlarının taşınmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İşletmecilerle görüşmelerimizi yaptık. Daha önce lunaparkı kaldırmıştık, şimdi de düğün salonlarını kaldırıyoruz. Amacımız Doğupark ve Batıpark’ta yeni projeleri hayata geçirmek. Projelerimiz tamamlanmak üzere. Doğupark’ın ihalesini 2 ay içerisinde yapacağız. Doğupark’ı amfi tiyatrosu ve yeni yapılarıyla vatandaşların daha aktif kullanabileceği bir yaşam alanı haline getireceğiz. Bölgedeki ağaç dokusuna zarar vermiyoruz. Bandırma Vapuru’nun taşınması ve düğün salonlarının kaldırılmasıyla vatandaşlarımız Doğupark’ı çok daha güzel kullanabilecek. Düğün salonları Ankara yoluna taşınacak. Yer konusunda da anlaşma sağlandı. Bu yılki düğün sezonunun ardından işletmeler gelecek yıl yeni yerlerinde faaliyet gösterecek" diye konuştu.