"Türk havyarı" için geri sayım: İhracat hedefi 150 milyon dolar

Ülkede su ürünleri yetiştiriciliğinin her geçen gün yaygınlaştığını belirten Türkyılmaz, Muğla, İzmir ve Aydın'ın ardından Adana'da da çipura ve levrek üretimi yapılmaya başlandığını dile getirdi.

Türkyılmaz, ciddi bir ihracat potansiyeli bulunan su ürünleri yetiştiriciliğinde hedeflerini gerçekleştirmek için bu tür üretim alanlarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde çipura, levrek, alabalık, Türk somonu ve midyeyi üretim planlaması kapsamına aldıklarını, bu çerçevede yıl ve bölge bazlı ne kadar üretim yapılacağının belli olduğunu söyleyen Türkyılmaz, bu sayede alıcı ve satıcının önünü görebildiğini belirtti.

Türkyılmaz, planlama kapsamında hangi ülkeye ne kadar ürün ihraç edilebileceğinin öngörüsünün de yapıldığını, bu sayede firmaların rekabet ortamı oluşmadan ve fiyat kırmadan ürünlerini hak ettiği değerde satabildiklerini dile getirdi.