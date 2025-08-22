ATO Başkanından 'okul döneminde KDV tatili' çağrısı

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, iç piyasada artan enerji ve işçilik maliyetleri ve kurun etkisiyle başta hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere birçok sektörün uluslararası rekabet gücünün olumsuz etkilediğini belirtti.

Enflasyondaki düşüş trendinin umut verici olduğunu ancak işletmelerin hala bazı sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Baran, ailelerin de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlandığını hatırlattı.

Baran, bu tablonun dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Eylül ve ekim aylarını kapsayacak şekilde, yani okulların açıldığı dönemde KDV tatilinin başlamasını, bazı ürün gruplarında KDV oranının geçici olarak yüzde 1'e indirilmesini öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Benzer uygulamaların 2008'deki küresel ekonomik kriz sırasında yapıldığına işaret eden Baran, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28'inci maddesinin Cumhurbaşkanı'na KDV oranlarını yüzde 1'e kadar indirme yetkisi verdiğini belirtti.

Baran, giyim, ayakkabı, okul ve kırtasiye malzemeleri ile öğrencilere yönelik bilgisayar ve yazılım gibi kalemlerde yapılacak geçici KDV indiriminin hem ailelere rahat nefes aldıracağını hem de işletmelerin elini güçlendireceğini vurgulayarak, indirimin enflasyondaki iniş ivmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.