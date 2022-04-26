Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız da var. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum.” dedi. Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yaptı ve 3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayında bitirileceğini söyledi.

Gümüşhane’de çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Bilgin, daha sonra İl Özel İdaresi tesislerinde işçilerle iftar yaptı.

Bilgin, çalışanları enflasyon karşısında korumak için çeşitli düzenlemeler, iyileştirmeler yaptıklarını söyledi, şöyle devam etti:

“Bugün bu rakamlar enflasyonun etkisiyle aşındı, aşınıyor, aşınacak. Enflasyona karşı koruma sistemi olarak bir taraftan sosyal politikalar uygularken bir taraftan da enflasyonu dizginleyecek, kontrol altına alacak, büyümeyi, ekonomik gelişmeyi devam ettirecek ve sürekliliği sağlayacak bir ekonomi politikası uyguluyoruz. Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız da var. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Sadece şu haberi veriyorum ki bütün çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlar programımıza göre kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisine de değinen Bilgin, şunları kaydetti:

“Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız. Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye’nin işçileri, Türkiye’nin emekçileri, emeklileri, Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir. Bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız.”